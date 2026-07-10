تحت عنوان "الدم الذي أثمر"، نظم حزب الله، ومركز الإمام الخميني (قده) الثقافي، ومؤسسة الشهيد، احتفالًا تأبينيًا حاشدًا للإمام للقائد والشهيد الأممي السيد علي الخامنئي (قده) ولأنصاره شهداء قطاع الهرمل، وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع) في مدينة الهرمل.

حضر الاحتفال الوزير السابق مصطفى بيرم، رئيس بلدية الهرمل علي طه، مفتي الهرمل الشيخ علي طه، علماء دين، كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي.

قدم للاحتفال مدير مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل ، الدكتور علي جعفر، وبعد آيات من القرآن الكريم، قدمت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) فقرة فنية، حملت خلالها أكاليل الزهر، ولوحات بصم عليها عوائل الشهداء، اثناء دخولهم لقاعة الاحتفال، تعبيرًا عن عهدهم على إكمال طريق ابنائهم.

ووضع بيرم إكليلًا من الزهر على النعش الرمزي للقائد الشهيد، قبل عزف النشيدين الرسميين اللبناني والإيراني ونشيد حزب الله، تلا ذلك مجلس نعي حسيني، ولطمية لخادم المنبر الحسيني الشيخ غسان قانصوه.

وألقى الوزير بيرم كلمة استعرض خلالها حياة السيد الشهيد الخامنئي (رض)، مؤكدًا على الاستمرار في نهجه المبارك، ونهج الشهداء الذين ارتقوا من أجل عزة هذه الأمة.

أضاف: "لأننا أصحاب الحق لا نبالي نعيش بعزة او نموت بكرامة، نصنع المواطنية الصحيحة، وعزة لبنان، ونواجه الذين يتنازلون ويتآمرون استعبادًا للعدو "الإسرائيلي"، الذي سيخلعهم بعد ان ينتهي من أدوارهم ويبقى البلد للشرفاء".

وختم الوزير بيرم مؤكدًا أن "الاحتلال سوف يرحل مع كل من ربط نفسه به، وسيبقى أهل العزة، وسيحررون أرضهم".

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