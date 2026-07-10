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عين على العدو

جيش الاحتلال يبدأ عملية خفض واسعة لقوات الاحتياط
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عين على العدو

جيش الاحتلال يبدأ عملية خفض واسعة لقوات الاحتياط

2026-07-10 13:50
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ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن "هناك مؤشرات بدأت تظهر على بداية العودة إلى الروتين بعد فترة طويلة من القتال في مختلف الجبهات، إذ بدأ الجيش "الإسرائيلي" عملية شاملة لتقليص واسع في عدد جنود الاحتياط. 

وخلال الأسبوع الماضي، تلقى جنود احتياط من وحدات مختلفة إشعارات تفيد بأنه سيتم قريبًا تقليص عدد أوامر الاستدعاء الطارئ (الأمر 8). وقال الجيش: "اتُّخذ قرار التقليص بعد تقييم للوضع، على ما أورد الموقع.

وبحسب  "يديعوت أحرونوت"، سيتم تنفيذ التقليص بنسبة مختلفة في كل وحدة من وحدات الجيش. ففي إحدى الوحدات، أُبلغ جنود الاحتياط بأنه سيتم خفض قوام القوة البشرية بنحو 50% اعتبارًا من الأسبوع المقبل. كما شددت رسائل أخرى وُزعت على الجنود على أنه سيتم تقليص كل نشاط غير عملياتي لا يُصنف على أنه ضروري. وسيُنفذ التقليص بشكل شامل في مختلف الوحدات والجبهات، وليس فقط في وحدات الدفاع الإقليمي.

ووفق جيش الاحتلال، هذا التقليص جاء نتيجة عدم الحاجة إلى بعض القوات، بسبب تقليص حجم النشاط أو عدم المصادقة على تنفيذ مهام لا تُعتبر ضرورية من الناحية العملياتية.

 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي
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