في أعقاب التوترات الأخيرة بين إيران وأميركا، انخفض إلى الصفر عدد السفن العابرة للممر المقترح من قبل الولايات المتحدة في مضيق هرمز والمعروف باسم الممر العُماني، حسبما أظهر تقرير صادر عن وسائل الإعلام البريطانية الرسمية وإحصاءات من شركات التتبع والمراقبة البحرية.

وأفاد البث الإنجليزي لقناة بي بي سي الإخبارية في تقرير اليوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، بأنه في أعقاب التوترات الأخيرة بين إيران وأميركا، انخفض عدد السفن العابرة للمسار المقترح من قبل أميركا جنوب مضيق هرمز، إلى الصفر، فيما تشير بيانات شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والسلع إلى أنه في 25 حزيران/يونيو، استخدمت حوالي 28 سفينة الممر العُماني، لكن هذا الرقم انخفض إلى الصفر منذ يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

ووفقًا لمذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، يجب أن يتم عبور مضيق هرمز من خلال التدابير الإيرانية لإدارة المضيق. وتُعتبر هذه التدابير الإيرانية، أي العبور عبر المسار الذي تؤيده إيران وبموافقة إيران وبعد دفع تكاليف الخدمات. مع ذلك، ومنذ الأسبوع الماضي، انتهكت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم بإنشاء ممر في جنوب مضيق هرمز، يُعرف باسم الممر العماني، وشجعت ناقلات النفط على المرور عبر المضيق دون الالتزام بالتدابير الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، قدمت القوات الجوية والبحرية الأميركية الدعم لناقلات النفط التي تعبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران هذا الإجراء، أولًا، انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وثانيًا، فقدانًا للسيادة على مضيق هرمز.

وبناءً على ذلك، أعلنت طهران أن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق هو المسار الذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعد ذلك، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بـ"انتهاك وقف إطلاق النار بتهور"، ونفذ الجيش الأميركي هجمات على أهداف داخل إيران. وردًا على ذلك، استهدفت إيران مواقع تابعة للقوات الأميركية في المنطقة.

الى ذلك أفادت شبكة CNN بأنه عقب هذه الهجمات، انخفض عدد السفن العابرة للممر العُماني بشكل حاد في البداية، ثم عاد إلى مستوى أقل بكثير من السابق.

ووفقًا لإحصاءات كيبلر، بعد هذه الحوادث، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر الممر العُماني في مضيق هرمز تقريبًا، ووصلت إلى الصفر. ففي يوم الأربعاء، لم تعبر أي سفينة هذا الممر، بينما لم تعبره سوى ثلاث سفن في اليوم الذي سبقه. هذا في وقت كان فيه متوسط حركة الملاحة عبر هذا الممر حوالي عشر سفن يوميًا في الأسبوع الذي سبق الاعتداءات الامريكية الأخيرة.

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