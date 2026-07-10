أكّد الأمين العام لـ"حركة الأمة"، الشيخ عبد الله جبري، أنّ "الوفاء للشهداء يكون بالتمسّك بخيار الجهاد والمقاومة وتعزيز وحدة الأمة، ومواصلة العمل من أجل تحرير الأرض وصَوْن الكرامة".

جاء كلام الشيخ جبري خلال ندوة فكرية وسياسية أقامتها "جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية" في بيروت الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، وذلك في أجواء تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، بمشاركة المستشار الثقافي الإيراني في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، وحضور حشد من علماء الدين وفاعليات سياسية وثقافية واجتماعية، وذلك في "مجمّع المجتبى (ع)" في محلّة الصفير بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكّد الشيخ جبري أنّ "التشيّيع المهيب شكّل مشهدًا استثنائيًا عكس عمق المحبة والوفاء للشهيد، وأظهر مكانته الكبيرة في نفوس الأحرار والشعوب التي رأت فيه رمزًا للثبات والالتزام بقضايا الأمة".

واعتبر أنّ "هذا الحضور الجماهيري الواسع في التشييع رسالة تؤكّد أنّ القادة الكبار يبقون أحياء في وجدان الشعوب بما قدَّموه من تضحيات ومواقف".

كما أشار الشيخ جبري إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت، ولا تزال، سندًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، ولدعم لبنان في مواجهة الاحتلال والاعتداءات".

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