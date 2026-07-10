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لبنان

مستشفى الرسول الأعظم يطلق أحدث تقنية عالمية لعلاج الرجفان الأذيني  
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لبنان

مستشفى الرسول الأعظم يطلق أحدث تقنية عالمية لعلاج الرجفان الأذيني  

2026-07-10 17:29
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أعلن مستشفى الرسول الأعظم (ص) - مركز بيروت للقلب، عن "إنجاز طبي جديد يعكس التزامه بمواكبة أحدث ما توصل إليه الطب العالمي، بإطلاق خدمة الكي بالمجال النبضي (Pulsed Field Ablation - PFA)، عبر أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا لعلاج الرجفان الأذيني (Atrial Fibrillation)، وأكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، والذي يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية وقصور القلب إذا لم يُعالج بالشكل المناسب".

وقالت في بيان "يمثل إدخال هذه التقنية نقلة نوعية في خدمات علاج اضطرابات نظم القلب، إذ تعتمد على نبضات كهربائية فائقة السرعة تُحدث تغيرات دقيقة في الخلايا المسببة لاضطراب النظم عبر آلية تُعرف علميًا باسم التحلل الكهربائي غير العكوس (Irreversible Electroporation)، من دون الحاجة إلى استخدام الحرارة أو التبريد، خلافاً لتقنيات الكي التقليدية".

وأضاف البيان "تتميز تقنية PFA بقدرتها على استهداف خلايا عضلة القلب المسؤولة عن اضطراب النظم بدقة عالية، مع المحافظة إلى حد كبير على الأنسجة المجاورة، مثل المريء والعصب الحجابي والأوعية الدموية، ما يساهم في تقليل احتمالية المضاعفات المرتبطة بالكي التقليدي، ويمنح المريض مستوى أعلى من الأمان أثناء الإجراء".

وتابع البيان "كما تسهم التقنية في تقليص مدة العملية التي تُجرى عبر القسطرة، وتسريع فترة التعافي، وتمكين المريض من العودة إلى نشاطه اليومي خلال وقت أقصر، مع الحفاظ على معدلات نجاح مرتفعة أظهرتها الدراسات السريرية الحديثة في علاج الرجفان الأذيني".

وتُجرى هذه العمليات في مركز بيروت للقلب باستخدام أحدث أجهزة الكي بالمجال النبضي من الجيل الجديد، بإشراف فريق متخصص في كهربائية القلب برئاسة الدكتور علي رباح، وضمن فريق طبي وتمريضي متكامل يلتزم بأحدث البروتوكولات والمعايير العلمية العالمية.

ويؤكد مستشفى الرسول الأعظم ، أن إدخال هذه التقنية يندرج ضمن استراتيجيته المستمرة لتوفير أحدث الحلول العلاجية والاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويمنح المرضى في لبنان فرصة الاستفادة من أحدث الابتكارات العالمية في علاج أمراض القلب داخل وطنهم.

الكلمات المفتاحية
مستشفى الرسول الاعظم مركز بيروت للقلب
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