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لبنان

الشيخ القطان: جيوش رُوّج بأنها لا تُهزم تنكسر عندما نتوحد
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لبنان

الشيخ القطان: جيوش رُوّج بأنها لا تُهزم تنكسر عندما نتوحد

2026-07-10 18:50
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قال رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان في موقفه السياسي الأسبوعي: "إن التاريخ والمعارك أثبتا بالدليل القاطع أن الجيوش التي رُوّج لها بأنها لا تُهزم قد هُزمت وانكسرت، ولكن السؤال المصيري يبقى: متى تُهزم هذه الجيوش؟ والإجابة واضحة، عندما نتوحد".

واستنكر "إقدام بعض البلدان العربية والإسلامية على شطب آيات الجهاد من كتب التربية الدينية ومن عقول وقلوب الناشئة"، معتبرًا أن "هذا الشطب الممنهج يهدف إلى فرض استسلام مذل تحت مسمى "السلام"، والترويج للتطبيع"، داعيًا "بدلًا من ذلك إلى تربية الأبناء على القرآن الكريم وتعليمهم آيات الجهاد لتظل عقيدتهم صلبة ومنطلقة من كتاب الله".

ولفت الى أن "أولئك الأبطال الذين يجاهدون في غزة هاشم وفي كل فلسطين، وأولئك الذين يقدمون أرواحهم ويصمدون في مواجهة أعتى قوة على وجه الأرض في جنوب لبنان، هم خريجو مدرسة القرآن وتلاميذ عقيدة الجهاد والقتال في سبيل الله، فلولا هذا الإيمان الراسخ لما صبروا ولما واجهوا الطائرات وكل أدوات الحرب للعدو الصهيو-أميركي".

الكلمات المفتاحية
احمد القطان جمعية قولنا والعمل
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