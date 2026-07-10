توجه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، بالشكر إلى الجهات الرسمية والأمنية والشعبية التي أسهمت في تنظيم مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في العراق، مشيدًا بالحضور الجماهيري الواسع الذي شهدته مراسم التشييع.

وقال الفياض في بيان له، إن المراسم "شهدت حضورًا جماهيريًا تاريخيًا جسّد عمق الوفاء الذي يكنّه الشعب العراقي لرموزه وقادته"، معربًا عن تقديره للحكومة العراقية والعتبات المقدسة لما قدمتاه من دعم ورعاية وتنسيق أسهم في إنجاح المناسبة.

كما أشاد "بدور القوات الأمنية في حفظ الأمن وتأمين انسيابية مراسم التشييع"، مثنيًا على "جهود هيئة الحشد الشعبي، وفي مقدمتها رئيس أركان الهيئة، والقادة والمنتسبين، للجهود الاستثنائية في التنظيم والخدمة والتأمين".

وأعرب الفياض عن "امتنانه للمواكب والهيئات الحسينية والمتطوعين والخدّام، والأسرة الإعلامية والثقافية، والنخب الفكرية ومنظمات المجتمع المدني، وكل من أسهم في خدمة المشاركين وتغطية مراسم التشييع".

كذلك عبّر عن تقديره لعائلة الإمام الشهيد علي الخامنئي، مشيدًا بثقتها بالشعب العراقي، ومثمنًا مشاركة المواطنين في مراسم التشييع.

واختتم الفياض بيانه بالدعاء بالرحمة للفقيد القائد الشهيد، وأن يحفظ الله العراق وشعبه، وأن يديم عليه الأمن والوحدة.

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