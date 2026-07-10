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تشييع إمام المستضعفين
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لبنان

حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان

حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-07-10 19:00
34
موسى الحسيني - مصور
197 مقالاً

 

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، يوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، ثلةً من الشهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه في مراسم تكريمية أُقيمت في عدد من الروضات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية وحشود من الأهالي والمحبين.

ففي روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، شُيّع الشهيد محمد حسن علي يحفوفي حيث ووري جثمانه في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

كذلك، شهدت روضة الحاج عماد، مراسم تشييع الشهيدين الشيخ فادي أحمد شمس الدين وأسامة محمد يوسف، حيث ووريا في الثرى وسط تجديد المشيعين العهد بالسير على درب الشهداء وصون تضحياتهم.

أما في روضة الشياح، فقد جرى تشييع الشهيد علي بهزار منصور.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول روضة الزهراء روضة الشهيدين تشييع
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