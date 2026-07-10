شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، في بلدة جبشيت الجنوبية، كوكبة من شهداء البلدة الذين ارتقوا خلال معركة "العصف المأكول" دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك في مراسم حاشدة أقيمت في ساحة عاشوراء، بمشاركة فرق من كشافة الإمام المهدي (عج).

واحتشدت حشود كبيرة من أبناء البلدة والمناطق المجاورة للمشاركة في مراسم التشييع، حيث سادت أجواء من الحزن والاعتزاز، فيما شاركت فرق كشافة الإمام المهدي (عج) والهيئة الصحيّة الإسلاميّة في تنظيم المراسم وتقديم التحية للشهداء، إلى جانب رفع الرايات وترديد الهتافات المنددة بالعدوان، والمؤكدة التمسك بخيار المقاومة وتجديد العهد للشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وسيادته.

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