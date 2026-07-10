قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي وزير الزراعة: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بفعل العدوان ودعم المزارعين أولوية

لبنان

جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء
لبنان

جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء

2026-07-10 20:31
61

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، في بلدة جبشيت الجنوبية، كوكبة من شهداء البلدة الذين ارتقوا خلال معركة "العصف المأكول" دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك في مراسم حاشدة أقيمت في ساحة عاشوراء، بمشاركة فرق من كشافة الإمام المهدي (عج).

واحتشدت حشود كبيرة من أبناء البلدة والمناطق المجاورة للمشاركة في مراسم التشييع، حيث سادت أجواء من الحزن والاعتزاز، فيما شاركت فرق كشافة الإمام المهدي (عج)  والهيئة الصحيّة الإسلاميّة في تنظيم المراسم وتقديم التحية للشهداء، إلى جانب رفع الرايات وترديد الهتافات المنددة بالعدوان، والمؤكدة التمسك بخيار المقاومة وتجديد العهد للشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وسيادته.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية جبشيت العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الزراعة: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بفعل العدوان ودعم المزارعين أولوية
وزير الزراعة: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بفعل العدوان ودعم المزارعين أولوية
لبنان منذ 30 دقيقة
جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء
جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين: الوزارة ضمنت استمرارية علاج مرضى السرطان خلال العدوان
ناصر الدين: الوزارة ضمنت استمرارية علاج مرضى السرطان خلال العدوان
لبنان منذ ساعتين
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء
جبشيت تشيّع كوكبة من شهدائها بمشاركة شعبية حاشدة في ساحة عاشوراء
لبنان منذ ساعة
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ ساعتين
بيرم: من ربط نفسه بالاحتلال سيسقط مع الاحتلال
بيرم: من ربط نفسه بالاحتلال سيسقط مع الاحتلال
لبنان منذ 9 ساعات
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة