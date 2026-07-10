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تشييع إمام المستضعفين
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عربي ودولي

مسيرات شعبية ومجالس تأبينية للإمام الشهيد في البحرين رغم تضييق السلطات

2026-07-10 22:19
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أحيا البحرانيون مراسم عزاء ووداع للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، تزامنًا مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين (السجاد)، وسط أجواء من الحزن وإقامة مجالس التأبين في عدد من المناطق.

وأقيمت مراسم تأبين رمزية للإمام الشهيد تزامنًا مع مراسم وداعه وتشييعه في مدينة مشهد المقدسة مساء أمس الخميس ودفنه بجوار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد ستة أيام من التشييع المليوني في إيران والعراق.

وفي سياق متصل، أعلنت عدة مآتم ومواكب حسينية إلغاء مواكب العزاء للإمام الخامنئي وذكرى استشهاد الإمام السجاد التي كانت مقررة بعد منعها من قبل وزارة الداخلية البحرينية.

وشملت قرارات الإلغاء موكب السهلة الجنوبية، والجمعية الحسينية لإسكان سترة الشمالي، ومأتم أهالي رأس رمان، ومأتم المرخ، ومأتم الإمام الرضا في بلدة المالكية، وموكب عزاء مسجد فاطمة الزهراء، والهيئة العامة لموكب عزاء بلدة الدير، وموكب بني جمرة، إضافة إلى مأتم السنابس.

الكلمات المفتاحية
البحرين الإمام الخامنئي
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