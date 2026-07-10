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في رحاب الإمامين العسكريين (ع) في سامراء.. إحياء ذكرى شهادة زين العابدين (ع)
عربي ودولي

في رحاب الإمامين العسكريين (ع) في سامراء.. إحياء ذكرى شهادة زين العابدين (ع)

2026-07-10 23:36
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ماجد الشبكي - مراسل
77 مقالاً

 

شهدت مدينة سامراء المقدّسة التابعة لمحافظة صلاح الدين في العراق، توافد حشود بشريّة كبيرة من المؤمنين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين السجّاد، زين العابدين (عليه السلام)، عند المرقد الطاهر للإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام).

وغصّ الصحن العسكري الشريف والساحات المحيطة به بجموع المعزين الذين وفدوا من مختلف المحافظات العراقية وخارجها، وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة اتخذتها الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدّسة بالتعاون مع الجهات المحلية لتسهيل حركة الزائرين، وتضمنت المراسم إقامة مجالس العزاء واللطم، وإلقاء المحاضرات الدينية التي سلطت الضوء على السيرة المباركة للإمام السجّاد (ع)، ودوره الرسالي العظيم في ترسيخ قيم الحق والعدالة بعد واقعة كربلاء الأليمة.

الكلمات المفتاحية
العراق سامراء
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