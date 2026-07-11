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إيران

بقائي: نُراقب تحركات العدو بعيون يقظة
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إيران

بقائي: نُراقب تحركات العدو بعيون يقظة

2026-07-11 09:36
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المدافعين البواسل عن الوطن في القوات المسلحة الإيرانية يراقبون تحركات العدو، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني ممتن لجهودهم المخلصة وثباتهم وتضحياتهم، ويفخر بوجودهم القوي.

هذا؛ وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على حسابه في منصة "إكس" اليوم السبت (11 يوليو/تموز 2026): "في هذه الأيام الصيفية الحارة، يراقب المدافعون البواسل عن الوطن في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على السواحل والجزر والحدود وفي مختلف المواقع الحساسة، تحركات العدو بعيون يقظة، فهم حماة أمن واستقرار إيران الحبيبة".

وأضاف بقائي: "نرسل تحياتنا وسلامنا إلى جميع المقاتلین والمدافعين الأوفياء عن الوطن، وإلى القوات المضحية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة لحماية هذه الأرض بكل تفانٍ، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني ممتن لجهودكم الصادقة ومثابرتكم وتضحياتكم، ويفخر بحضوركم القوي. نسأل الله أن يكون عونًا وسندًا لكم".

الكلمات المفتاحية
ايران القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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