قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي الصحف الإيرانية: تشييع الإمام الشهيد أحيا مبادئه في غرب آسيا

عربي ودولي

كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة "الناتو"

2026-07-11 09:56
58

ندّدت كوريا الشمالية، اليوم السبت (11 تموز/يوليو 2026)، بمساعي الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف "الناتو" إلى تسريع عمليات التسلح، وذلك في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت الأسبوع الماضي في تركيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنّ بيونغ يانغ "ستحمي سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي من خلال الممارسة المسؤولة لحقوقها السيادية". 

وفي القمة التي عُقدت في تركيا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن مسؤولو حلف شمال الأطلسي عن اتفاقيات مشتريات عسكرية وصناعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في ظل الضغوط المستمرة التي يواجهها الحلفاء الأوروبيون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحمل حصة أكبر ‌من ⁠أعباء الدفاع عن الحلف.

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على هامش القمة بأنه يأمل أن توسع سيؤول التعاون مع أعضاء الحلف في مجالات البحث والتطوير، بما ⁠في ذلك التقنيات المتقدمة، وفي إنتاج أنظمة الأسلحة.

وقالت كوريا الشمالية إنّ القمة أظهرت أن الحلف "تكتل مُهيأ للحرب ⁠والمواجهة سعيًا لتحقيق مصالح جيوسياسية حصرية على حساب السلام والأمن في أوروبا ⁠ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".

الكلمات المفتاحية
كوريا الشمالية الناتو
إقرأ المزيد
المزيد
كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة
كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة "الناتو"
عربي ودولي منذ ساعة
عهد لسند المستضعفين.. المقاومة العراقية: سلاحنا عقيدة لا مساومة عليه وسنطوّر قدراتنا
عهد لسند المستضعفين.. المقاومة العراقية: سلاحنا عقيدة لا مساومة عليه وسنطوّر قدراتنا
عربي ودولي منذ 11 ساعة
في رحاب الإمامين العسكريين (ع) في سامراء.. إحياء ذكرى شهادة زين العابدين (ع)
في رحاب الإمامين العسكريين (ع) في سامراء.. إحياء ذكرى شهادة زين العابدين (ع)
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مسيرات شعبية ومجالس تأبينية للإمام الشهيد في البحرين رغم تضييق السلطات
مسيرات شعبية ومجالس تأبينية للإمام الشهيد في البحرين رغم تضييق السلطات
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة
كوريا الشمالية تندّد بمخرجات قمة "الناتو"
عربي ودولي منذ ساعة
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
إيران منذ يومين
الخارجية الروسية:
الخارجية الروسية: "الناتو" يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودنا
عربي ودولي 2026-07-01
كيم جونغ أون يعلن تسليح البحرية الكورية الشمالية بالأسلحة النووية
كيم جونغ أون يعلن تسليح البحرية الكورية الشمالية بالأسلحة النووية
عربي ودولي 2026-06-24
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة