ندّدت كوريا الشمالية، اليوم السبت (11 تموز/يوليو 2026)، بمساعي الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف "الناتو" إلى تسريع عمليات التسلح، وذلك في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت الأسبوع الماضي في تركيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنّ بيونغ يانغ "ستحمي سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي من خلال الممارسة المسؤولة لحقوقها السيادية".

وفي القمة التي عُقدت في تركيا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن مسؤولو حلف شمال الأطلسي عن اتفاقيات مشتريات عسكرية وصناعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في ظل الضغوط المستمرة التي يواجهها الحلفاء الأوروبيون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحمل حصة أكبر ‌من ⁠أعباء الدفاع عن الحلف.

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على هامش القمة بأنه يأمل أن توسع سيؤول التعاون مع أعضاء الحلف في مجالات البحث والتطوير، بما ⁠في ذلك التقنيات المتقدمة، وفي إنتاج أنظمة الأسلحة.

وقالت كوريا الشمالية إنّ القمة أظهرت أن الحلف "تكتل مُهيأ للحرب ⁠والمواجهة سعيًا لتحقيق مصالح جيوسياسية حصرية على حساب السلام والأمن في أوروبا ⁠ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".

الكلمات المفتاحية