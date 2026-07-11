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إيران

عراقجي يصل إلى مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية
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إيران

عراقجي يصل إلى مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية

2026-07-11 10:26
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وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي للتشاور مع المسؤولين العمانيين بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية.

ووفقًا لوكالة "إرنا"، فإن عراقجي قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم السبت (11 يوليو/تموز 2026)، لمناقشة قضية مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع المسؤولين العمانيين، وقد كان في استقباله المسؤولون العمانيون.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي تحدث مساء أمس، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى عُمان ومواضيع المحادثات، قائلاً: تأتي هذه الزيارة استكمالًا للمشاورات التي بدأناها مع عُمان خلال الشهرين الماضيين بشأن قضية مضيق هرمز، وكانت هذه القضية من القضايا الرئيسية في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وقد قبلت إيران مسؤوليتها بوضوح عن وضع ترتيبات طبيعية، فضلًا عن مسألة الخدمات البحرية المتعلقة بحركة السفن في عُمان، وكانت حازمة وثابتة في هذا الشأن.

وأضاف بقائي: وفقًا لما تم الاتفاق عليه، كان من المفترض أن نتشاور ونتعاون مع عُمان في هذا الصدد، وقد عُقدت عدة جولات من الاجتماعات الفنية حتى الآن، في كل من طهران ومسقط، وتأتي هذه الزيارة أيضًا في إطار استكمال المشاورات نفسها، للمساعدة في تسهيل حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز سلطنة عمان ايران عباس عراقجي
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