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فلسطين

الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته في غزّة

2026-07-11 10:59
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صعّد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت (11 تموز/يوليو 2026)، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة لليوم 274، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف استهدفت مناطق شرقي خان يونس ومدينة غزّة.

كما نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات نسف متتالية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من الدبابات "الإسرائيلية" باتجاه المنطقة.

كذلك، ألقت طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنابل شمال دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، في وقت واصلت فيه الدبابات "الإسرائيلية" إطلاق النار بكثافة على المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزّة.

هذا؛ وكثفت آليات الاحتلال إطلاق النار في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزّة، فيما استهدفت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

كما تواصل الطائرات المسيّرة تحليقها في عدد من مناطق القطاع، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عملياتها العسكرية.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من (تشرين الأول/ أكتوبر) من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ووفقًا لآخر إحصائية للوزارة، بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في (11 تشرين الأول/ أكتوبر) 1,092 شهيدًا، إضافة إلى 3,507 إصابات و799 حالة انتشال.

وأظهرت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,118 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,615.

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي العدوان الصهيوني على غزة
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