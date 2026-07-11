إيران
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إيران
بيان للإمام السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة مراسم تشييع ودفن قائد الأمة الشهيد
13:54 |السيد الخامنئي: نتقدم مجددًا بالعزاء لسيدنا بقية الله (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ونبتهل إلى ذلك المولى الرحيم أن يشمل بدعائه الزاكي سيد شهداء إيران ورفاقه الشهداء والشهداء كلهم
13:53 |السيد الخامنئي: في يوم خروج الإمام الذي نرجو أن يكون قريبًا جدًا سترافقه نجومٌ من الصدّيقين والشهداء والأولياء ونأمل أن يكون سيدنا الشهيد أحد هؤلاء ليعيد مجددًا رسم مشاهد واعدة وخالصة من الجهاد والوفاء بعهد "ألست"
13:53 |السيد الخامنئي: يا مولاي الرؤوف إننا نستودعك سيّدَنا الذي بذل ما يملكه كله في سبيلكم ومعه رفاقه الشهداء ليتشرفوا بلطفكم وعنايتكم وكما كانوا ينعمون بفيض لطفكم في حياتهم الدنيا فليحظوا به من الآن فصاعدًا
13:51 |السيد الخامنئي: أيها الإمام الرؤوف يوارى مع خادمك أبدان شهداء من عائلته يُذكّر كل منهم بشهيد من شهداء صحراء كربلاء حتى يخرج بقية الله (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ليفيض بنور الرحمة الإلهية على أهل المعمورة
13:50 |السيد الخامنئي: أيها الإمام الرؤوف يوارى الآن في هذا الثرى الطاهر الجثمانُ المقطع لخادم من خدّام حضرتك والعترة الطاهرة بعد سنوات من الجد والجهد والجهاد الدؤوب
13:49 |السيد الخامنئي: رفاق الإمام الشهيد يحلّون الآن ضيوفًا على ذلك المولى الذي ربما تلمّسوا رأفته ولطفه مرارًا وتكرارًا
13:49 |السيد الخامنئي: ذلك السيد الذي يمثل باب الرحمة الإلهية للجميع ولا سيما لأهل هذه الديار هو المستضيف لكم الآن وقد غدا جواره الآمن منزلًا لكم
13:48 |السيد الخامنئي: طوبى لرفاق الإمام الشهيد المظلومين الذين تعرضوا لهجوم مباغت من العدو ونالوا الشهادة
13:47 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: قريبًا سيؤدي أفرادٌ من أحرار العالم كلٌّ منهم جزءًا من هذه المهمة الإلهية
13:47 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: يا أبا الأمّة الشهيد هنيئًا لك ارتشاف شهد الشهادة الذي كنت تتمناه عمرًا طويلًا
13:47 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: مبارك عليك ارتداء ثوب الشهادة ببدن يحمل علامات من أمّك الزهراء الطهرى وجدّك أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس (ع)
13:46 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: هؤلاء المجرمين الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم من أوّلهم إلى آخرهم سيحملون معهم إلى قبورهم أمنيةَ أن يموتوا موتًا هانئًا على فراشهم
13:46 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: على هؤلاء المجرمين أن يعلموا أنّ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أنا أو وجود سائر المسؤولين فنحن سواء أكنّا موجودين أم لم نكن سيتحقق هذا الأمر
13:45 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: فيما نحن نودّع جثمانك بعيون دامعة وقلوب مكسورة نعاهدك أن نصون مدرستك وأن نسلك بثبات ذلك الصراط المستقيم الذي رسمته
13:45 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: نعاهدك ألّا نهاب مشقّات هذا الطريق وأن نعقد القلوب كما فعلت على البشارات والوعود الإلهية
13:45 |السيد الخامنئي مخاطبًا الإمام الشهيد: نعاهدك أن نثأر لدمك الطاهر ولدماء شهداء هاتين الحربين جميعهم من القتلة المجرمين المَخزيين
13:44 |السيد الخامنئي: شعبنا يُنادي بالثأر لدماء الحسين (ع) فلقد قدّم هذا الشعب العظيم على مدى السّنين أبناءه فداءً في سبيل الحسين (ع) وفي الحرب ضد أعداء الحسين والغيرة الحسينية
13:43 |السيد الخامنئي: هذه الملحمة التي تبث الحياة وهي الصدى لنداء مظلومية الحسين (ع) ونداء: "هل من ناصرٍ ينصرني؟" في إيران ثم في العراق وسائر البلدان فتُزلزل الباطل
13:43 |السيد الخامنئي: أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى عشرات الملايين من الناس الذين سجّلوا حضورًا مذهلًا كاسرًا للأعداء وتاريخيًا في مدن إيران والعراق وقراهما ولا سيما في طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد
13:42 |السيد الخامنئي: اليوم الملحمة الحسينية ذاتها قد بعثت شعبنا وأضفت على مدرسة الإمام الخميني الكبير والإمام الخامنئي الشهيد تجلّيًا جديدًا
13:41 |السيد الخامنئي: من بين الحسينيين رجالٌ حين تُسفَكُ دماؤهم مظلومين في سبيل الحسين ومن أجل مدرسته ونهجه (ع) تنهض الأمة الإسلامية فيتصل ذلك الزمان بعاشوراء وذلك المكان بكربلاء
13:40 |السيد الخامنئي: لقد نشأ شهيدُ إيران على نهج الحسين (ع) فكان حسينيًا وفكّر حسينيًا وتحرّك حسينيًا وجاهد وقاوم حسينيًا وعاش حسينيًا وبذلَ دمه حسينيًا في سبيل مدرسة الحسين فنال الشهادة
13:39 |السيد الخامنئي: سلامٌ على الإمام الذي امتدّ نداءُ نهضته الذي يبث الحياة صدىً عظيمًا مدوّيًا للبعثة النبوية إلى أعماق التاريخ البعيدة فانبثقت من أثره الثورة الإسلامية في إيران
13:38 |بيان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي بمناسبة التشييع المهيب لجثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق وإيران