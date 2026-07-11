حظيت مراسم تشييع الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي باهتمام واسع من أبرز وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت الحدث من زوايا سياسية وأمنية واستراتيجية ودينية، معتبرة أن المراسم تجاوزت كونها جنازة لقائد سياسي وديني لتتحول إلى حدث إقليمي ودولي حمل رسائل تتعلق بمستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوازنات المنطقة، وطبيعة الصراع مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

"وول ستريت جورنال"

وركزت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير نشرته بتاريخ 9 تموز/يوليو 2026 بعنوان "إيران تستثمر الإرث الشبيه بشهادة الإمام الخامنئي لحشد الدعم في الخارج"، على الطريقة التي صاغت بها السلطات الإيرانية وفاة الإمام الشهيد بلغة الشهادة والتضحية، معتبرة أن طهران استخدمت مراسم التشييع في إيران والعراق، ولا سيما في النجف وكربلاء، لتعزيز صورة نفوذها داخل المجتمعات الشيعية وشبكتها الإقليمية الأوسع، وإظهار استمرارية المشروع الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية بعد رحيل قائدها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الجنازة حملت رسائل موجهة إلى الخصوم الإقليميين، من خلال الخطاب المستخدم، والآيات القرآنية المختارة، والتهديدات التي وُجهت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما اعتبرت في تقرير آخر أن المراسم صُممت لتكون استعراضًا للتحدي في مواجهة الغرب.

وفي تقرير آخر نشرته "وول ستريت جورنال" بتاريخ 4 تموز/يوليو 2026، رأت الصحيفة أن الرسالة الأساسية للجنازة تمثلت في إظهار الاستقرار المؤسسي والاقتصادي، إذ سعت القيادة الإيرانية إلى طمأنة الأسواق الدولية وأجهزة الاستخبارات الأجنبية بأن مؤسسات الدولة قادرة على مواصلة عملها بعد الضربة التي استهدفت أعلى هرم القيادة، من دون التعرض لانهيار داخلي أو فراغ في السلطة.

"واشنطن بوست"

أما "واشنطن بوست"، فقد تناولت الحدث في أكثر من تقرير. ففي 7 تموز/يوليو 2026 وصفت الجنازة بأنها استعراض جماهيري مُنظَّم بعناية للحزن والولاء السياسي والهوية الوطنية، مؤكدة أن السلطات الإيرانية وظفت الحشود الضخمة والتنظيم الدقيق للمراسم لإظهار وحدة الدولة وقوتها، وإبراز مشاعر الغضب تجاه الولايات المتحدة و"إسرائيل" بعد الصراع الأخير.

وفي تقرير آخر نشرته بتاريخ 8 تموز/يوليو 2026 بعنوان "مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني تنتقل إلى المدن الشيعية في العراق"، ركزت الصحيفة على البعد العراقي للمراسم، ولا سيما في النجف وكربلاء، معتبرة أن المسؤولين الإيرانيين والجماعات العراقية الحليفة لطهران قدموا المشاركة الشعبية الواسعة بوصفها دليلًا على استمرار النفوذ الثقافي والديني الإيراني في العراق رغم سنوات من الجهود الأميركية للحد من هذا النفوذ.

كما خصصت الصحيفة تقريرًا ثالثًا بتاريخ 3 تموز/يوليو 2026 لتحليل قرار تأجيل الدفن لمدة أربعة أشهر، معتبرة أن هذا التأجيل أتاح للنظام الإيراني تنظيم حشد جماهيري واسع في ظل هدنة مؤقتة وهشة، بما شكَّل اختبارًا لقدرته اللوجستية والتنظيمية على تعبئة قاعدته الاجتماعية خلال حرب لا تزال مستمرة.

"رويترز"

من جهتها، تابعت وكالة "رويترز" مراسم التشييع في عدة مراحل. ففي تقريرها الصادر بتاريخ 4 تموز/يوليو 2026 بعنوان "الإيرانيون يتوافدون إلى مراسم تشييع

خامنئي التي تستمر أسبوعًا"، ركزت على اتساع مراسم الحداد في مختلف المدن الإيرانية، وحجم المشاركة الشعبية، والمشاهد العاطفية التي رافقت التشييع، ووصفت الحدث بأنه مناسبة رسمية كبيرة هدفت إلى إظهار الولاء الشعبي للجمهورية الإسلامية ولمبادئها الثورية.

وعادت الوكالة في 8 تموز/يوليو 2026 لتغطية انتقال مراسم التشييع إلى العراق في تقرير بعنوان "الآلاف يسيرون مع انتقال موكب تشييع خامنئي إلى العراق"، حيث سلطت الضوء على التجمعات في النجف وكربلاء، ومشاركة مسؤولين إيرانيين وفصائل سياسية عراقية حليفة لإيران، معتبرة أن نقل المراسم إلى أهم المراكز الدينية الشيعية حمل دلالات رمزية واضحة، كما أشارت إلى رفع بعض المشاركين شعارات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي تقرير ثالث نشرته "رويترز" بتاريخ 9 تموز/يوليو 2026 عن مراسم الدفن الأخيرة في مدينة مشهد، رأت الوكالة أن أعلام الثأر الحمراء والشعارات المناهضة للغرب حملت رسالة تؤكد أن شهادة الإمام ستُستخدم لتعبئة الحلفاء الإقليميين على المدى الطويل، وليس بوصفها مناسبة لخفض التصعيد.

"أسوشيتد برس"

أما وكالة "أسوشيتد برس" (AP)، فقد ركزت في تقريرها الصادر بتاريخ 11 تموز/يوليو 2026 على التداعيات السياسية للجنازة، معتبرة أن مراسم التشييع تحولت إلى منصة لتبادل الرسائل السياسية بين طهران وواشنطن، وذلك بعد الدعوات التي أُطلقت خلال المراسم لاستهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما أعقبها من تصعيد في الخطاب السياسي بين الجانبين.

وفي تقرير سابق نشرته بتاريخ 4 تموز/يوليو 2026، اعتبرت الوكالة أن الحشود التي نظمتها الدولة خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة في طهران هدفت إلى نفي الروايات الغربية التي تحدثت عن احتمال انهيار الدولة، وإظهار أن القاعدة الشعبية للجمهورية الإسلامية ما تزال فاعلة وقادرة على التعبئة.

"نيويورك تايمز"

بدورها، رأت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشر بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، أن الجنازة كانت استعراضًا عالي المخاطر للسيطرة السياسية خلال مرحلة انتقالية وُصفت بالحساسة، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة والتحركات غير المعلنة لقائد الثورة الجديد، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، عكست رغبة الدولة في إظهار تماسكها المؤسسي، بالتوازي مع مخاوفها من استمرار الضربات الدقيقة التي استهدفت قيادتها.

"الغارديان"

أما صحيفة "الغارديان"، فقد اعتبرت في تقريرها المنشور بتاريخ 7 تموز/يوليو 2026 أن الجنازة بعثت برسالة عن التماسك الوطني، موضحة أن اغتيال "رئيس الدولة" أدى مؤقتًا إلى تجميد الانقسامات السياسية الداخلية، وتحويل اهتمام الرأي العام نحو الدفاع الوطني، رغم استمرار الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية.

"بلومبرغ"

ورأت "بلومبرغ"، في تقريرها الصادر بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، أن توقيت الجنازة حمل رسالة موجهة إلى أسواق الطاقة العالمية وإلى المفاوضين الدوليين، إذ استخدمت طهران الحشود الكبيرة لإظهار امتلاكها القدرة على مواصلة التعبئة الشعبية والعسكرية، وإطالة أمد الصراع الإقليمي إذا لم تتحقق مطالبها الأساسية.

"فايننشال تايمز"

وركزت "فايننشال تايمز"، في تقريرها المنشور بتاريخ 6 تموز/يوليو 2026، على البعد الرمزي لاختيار مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران لإقامة الصلاة الرئيسية، معتبرة أن إقامة المراسم في مبنى لم يكتمل إنشاؤه شكّلت تذكيرًا باستمرار تحدي إيران للعقوبات الاقتصادية الغربية.

"فورين أفيرز"

وفي السياق ذاته، رأت مجلة "فورين أفيرز" في عددها الصادر في تموز/يوليو 2026 أن الرسائل التي رافقت الجنازة عكست ترسيخ السلطة بيد النخبة العسكرية والفصائل الأكثر محافظة، معتبرة أن الحدث أغلق الباب أمام أي احتمال مستقبلي لعودة مشروع المصالحة مع الغرب.

"فورين بوليسي"

أما "فورين بوليسي"، ففي تقريرها المنشور بتاريخ 6 تموز/يوليو 2026، أشارت إلى أن منظمي المراسم عملوا بصورة منهجية على تقديم وفاة القائد في إطار الاستشهاد الديني التاريخي، بهدف تحويل الخسارة العسكرية إلى مصدر دائم للشرعية الأيديولوجية.

"تايم"

ورأت مجلة "تايم"، في تقريرها الصادر في اليوم نفسه، أن المراسم التي امتدت عدة أيام عبر إيران والعراق صُممت لتكون عرضًا لقدرة مؤسسات الدولة على الصمود، مع الجمع بين الخطاب السياسي المتشدد والتحركات الدبلوماسية الهادئة.

إذاعة "NPR"

وأبرزت إذاعة "NPR"، في تقريرها بتاريخ 4 تموز/يوليو 2026، أن الجنازة مثلت ردًا بصريًا على الحرب النفسية الخارجية، وأظهرت قدرة النظام الإيراني على حشد جماهير واسعة رغم الخسائر التي تعرض لها في قيادته.

"BBC"

في المقابل، ركزت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في تقريرها المنشور بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، على الحجم اللوجستي الضخم للمراسم، وجهود الدولة في إدارة مشاركة ملايين المشيعين في ظل درجات حرارة مرتفعة، معتبرة أن الحدث شكّل اختبارًا لقدرة مؤسسات الدولة على إدارة المجتمع خلال نزاع واسع النطاق.

شبكة "CNN"

أما شبكة "CNN"، فقد رأت في تقريرها الصادر بتاريخ 4 تموز/يوليو 2026 أن الرسالة الاستراتيجية للمراسم الممتدة على عدة أيام تمثلت في التأكيد على أن البنية الجيوسياسية لما يعرف بـ"محور المقاومة" أصبحت راسخة بما يكفي للاستمرار بعد غياب مؤسسيه.

الجزيرة الإنجليزية

وتناولت الجزيرة الإنجليزية، في تقريرها المنشور بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، البعد الإقليمي لانتقال نعش الإمام الشهيد عبر النجف وكربلاء، معتبرة أن هذا المسار حمل رسالة مباشرة إلى واشنطن والقدس مفادها أن النفوذ الإيراني داخل العراق ما يزال حاضرًا وفاعلًا على المستويين السياسي والديني.

"هآرتس"

وفي الجانب "الإسرائيلي"، ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقريرها بتاريخ 8 تموز/يوليو 2026، أن التقدير السائد داخل المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" هو أن اغتيال الإمام الخامنئي لم يؤد إلى إشعال تمرد داخلي أو انهيار الدولة الإيرانية، بل تسبب في التفاف قومي مؤقت حول النظام.

قناة "i24 News"

كما وصفت قناة "i24 News"، في تقريرها الصادر بتاريخ 7 تموز/يوليو 2026، مواكب التشييع في العراق بأنها بث مباشر متحدٍّ صادر عن جبهة المقاومة، معتبرة أن ظهور قادة الفصائل الحليفة إلى جانب النعش عكس استمرار قدرة طهران على تنسيق أنشطة حلفائها الإقليميين عبر الحدود.

"The Times of Israel"

وأخيرًا، ذكرت صحيفة "The Times of Israel" أن دوائر الاستخبارات "الإسرائيلية" رأت في الخطاب التصعيدي الذي رافق مراسم التشييع ليس خاتمة للصراع، بل منصة أيديولوجية مدروسة لافتتاح مرحلة جديدة من العمليات غير المتماثلة ضد "إسرائيل".

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