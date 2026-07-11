نظم حزب الله، وجمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان فعالية "إمام الشهداء"، تأبينًا للشهيد القائد الأممي آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده) وأصحابه الشهداء، وذلك في مَجْمَعِ سيد الشهداء (ع) في بلدة القصر - قضاء الهرمل، بحضور علماء دين، وعوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وتحدث في الفعالية الشيخ حسين زين الدين، مستعرضًا شخصية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) القيادية، على مستوى بناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل اقتدار، وقيادة الأمة نحو التحرر، قائلًا: "لذلك اغتاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خندقه الجهادي صائمًا، قارئا للقرآن محتسبًا".

كما تخلل الفعالية عرض وثائقي من سيرة الوليّ الشّهيد، ورثاء وعزاء بصوت الشيخ حسن البابا.



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