قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي العدو يوسّع اعتداءاته على الجنوب اللبناني: غارات وتحركات معادية

إيران

القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي
🎧 إستمع للمقال
إيران

القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي

2026-07-11 17:17
95

أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد سيد مجيد ابن الرضا، أن نقاط ضعف العدو محسوبة ومرصودة بدقة، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك المعرفة الكاملة بكيفية وتوقيت ومستوى الضغط الذي يجب ممارسته على الخصوم.

وخلال جلسة مشتركة مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قال ابن الرضا، إن إيران واجهت في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة أحدث تقنيات المعلومات والأنظمة العسكرية وآليات الحرب النفسية.

وقال أيضًا، إن الحرب الأخيرة  أظهرت أن النخب الإيرانية والاستثمار في التقنيات الحديثة يشكلان أهم عناصر القوة الدفاعية للبلاد.

وأضاف، أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية كبرى حول العالم قدمت دعمًا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ووضعت أحدث إنجازاتها التقنية في خدمة العدو الذي كان يظن أنه قادر على إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن هذه المحاولة فشلت بفضل دماء الشهداء وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وبسالة القوات المسلحة ودعم الشعب.

وأشار ابن الرضا إلى أن أداء القوات المسلحة الإيرانية في "حرب رمضان" كان أكثر ابتكارًا وقوة من الناحيتين التكتيكية والتقنية مقارنة بحرب الـ12 يومًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت، رغم اتساع وتعقيد ساحة المعركة، من توجيه رد حاسم للعدو في أقصر وقت ممكن.

وشدد على أن التجارب الأخيرة أثبتت، أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والقطاع المعرفي يحقق نتائج إستراتيجية مهمة، داعيًا إلى تعزيز الميزانية الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من طاقات النخب داخل البلاد وخارجها، وإنشاء آليات مرنة لاكتساب التكنولوجيا.

واعتبر اللواء مجيد ابن الرضا أنه في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي فحسب بل تضاعفت قدرة إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات.

الكلمات المفتاحية
الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين وزارة الدفاع الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي
إيران منذ ساعة
الإمام الخامنئي: التشييع المهيب للإمام الشهيد جسّد ملحمة حسينية.. والثأر لدمائه حتمي
الإمام الخامنئي: التشييع المهيب للإمام الشهيد جسّد ملحمة حسينية.. والثأر لدمائه حتمي
إيران منذ 4 ساعات
بيان للإمام السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة مراسم تشييع ودفن قائد الأمة الشهيد
بيان للإمام السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة مراسم تشييع ودفن قائد الأمة الشهيد
إيران منذ 5 ساعات
السفير الإيراني لدى الفاتيكان: أميركا تجر العالم نحو انعدام الأمن والعنف
السفير الإيراني لدى الفاتيكان: أميركا تجر العالم نحو انعدام الأمن والعنف
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: في ذروة الحرب لم يتوقف الإنتاج الدفاعي
إيران منذ ساعة
إيران: قدراتنا الصاروخية والمسيّرات لن تكون موضع تفاوض
إيران: قدراتنا الصاروخية والمسيّرات لن تكون موضع تفاوض
إيران 2026-07-01
إيران: لن نترك أي تهديد لأمننا دون رد
إيران: لن نترك أي تهديد لأمننا دون رد
إيران 2026-06-26
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران منذ شهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة