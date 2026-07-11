في وقت تتواصل فيه المساعي لكبح الاعتداءات "الإسرائيلية"، يواصل العدو الصهيوني تصعيده على امتداد الجنوب اللبناني، عبر غارات جوية وتحركات عسكرية وعمليات تدمير ممنهجة، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللتفاهمات القائمة.

وكانت محلقة معادية قد ألقت 8 قنابل صوتية باتجاه بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدفت ثلاث غارات معادية حي المشاع في البلدة، في إطار سلسلة الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ضد البلدات الجنوبية، بالتزامن مع رصد تحركات لقواته في زوطر الشرقية.

وقد نفّذت قوات العدو "الإسرائيلي" تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي زوطر وكفر تبنيت.

وفي تصعيد إضافي، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين استهدفتا أطراف بلدة النبطية الفوقا، فيما واصل الطيران المسيّر تحليقه المكثف فوق أجواء منطقة البقاع.

كذلك، نفّذ العدو عملية تفجير في بلدة حولا جنوب لبنان، بالتوازي مع مواصلة آلياته عمليات التجريف والتدمير الممنهج في محيط بنت جبيل.

ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، إذ أطلقت قوات الاحتلال بالونات حرارية في محيط بلدة كفر رمان، فيما نفذت عمليات تفجير وتخريب جديدة طاولت مباني وبنى تحتية في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون، في سياق سياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال بحق القرى الحدودية.

وبينما نفّذ العدو عملية تفجير بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، استهدفت مدفعيته أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.

وطاول القصف المدفعي بالقنابل الفوسفورية منطقة شعب القلب في بلدة شبعا.

وعمد العدو "الإسرائيلي" إلى إشعال النيران في عدد من المنازل في بلدة حولا، وأحد المنازل في بلدة حداثا.

كما توغلت قوة معادية عبارة عن 3 دبابات ميركافا وجرافتي d9 باتجاه الأطراف الشرقية لبيت ياحون، بالتزامن مع اطلاق قذيفتين مدفعيتين وتمشيط كثيف.

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