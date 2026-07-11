وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت 11 تموز/يوليو 2026، إلى العاصمة العمانية مسقط، لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنّ عراقجي وصل إلى مسقط "لمناقشة قضية مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع المسؤولين العمانيين".

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تأكيدات متكرّرة من مسؤولين إيرانيين أنّ إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستكون محصورة بيد الدول المطلّة عليه (إيران وسلطنة عُمان)، مع التشديد على أنّ إعادة فتحه ستكون وفق ترتيباتها الخاصة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، في تصريحات صحافية مساء الجمعة، إنّ زيارة عراقجي لمسقط تأتي "استكمالًا للمشاورات التي بدأناها مع عُمان خلال الشهرين الماضيين بشأن قضية مضيق هرمز".

وأكّد بقائي أنّ المضيق من "القضايا الرئيسية" في مذكرة التفاهم الموقّعة مع الولايات المتحدة، في الـ18 من حزيران/يونيو 2026، لإنهاء الحرب.

وأضاف أنّه "وفقًا لما تم الاتفاق عليه، كان من المفترض أن نتشاور ونتعاون مع عُمان في هذا الصدد. وقد عُقدت عدة جولات من الاجتماعات الفنية حتى الآن، في كل من طهران ومسقط".

وكان عراقجي قد استبق زيارته لمسقط بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، شملت نظيريه العُماني بدر البوسعيدي، والتركي هاكان فيدان، فضلًا عن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث حذّر خلال هذه المحادثات من خطورة أيّ مغامرة عسكرية أميركية في المنطقة.

وشهدت الأيام الماضية اعتداءات شنّتها الولايات المتحدة على مناطق جنوب إيران وتحرّكات في مضيق هرمز، فيما ردّت طهران على ذلك باستهداف مواقع وقواعد ومنشآت حيوية أميركية في الخليج.

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