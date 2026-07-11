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إيران

وزارة الأمن الإيرانية: التشييع التاريخي للسيد الخامنئي جسّد وفاء الأمة الإسلامية
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إيران

وزارة الأمن الإيرانية: التشييع التاريخي للسيد الخامنئي جسّد وفاء الأمة الإسلامية

2026-07-11 19:21
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أعربت وزارة الأمن الإيرانية عن تقديرها للمشاركة الشعبية الواسعة والدعم الكبير الذي حظيت به مراسم تشييع القائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قده)، مشيدةً بحضور الشعب الإيراني والمراجع الدينية والوفود الرسمية من الدول الإسلامية، معتبرةً أن هذا الحضور عكس عمق الارتباط بالمبادئ التي مثّلها الراحل ومسيرة المقاومة في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التشييع المهيب والتاريخي للعالم المجاهد والقائد الحكيم والبصير لجبهة المقاومة شكّل "تجسيدًا خالدًا لوفاء الأمة الإسلامية وبصيرتها"، مؤكدة أن هذه المراسم مثلت تجديدًا للعهد مع المبادئ الإلهية لمدرسة الإسلام، وأظهرت مرة أخرى متانة الروابط بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأضاف البيان، أن المشاهد التي رسمها أبناء العشائر والشباب في العراق تحت لواء المرجعية الدينية، وما أظهروه من حفاوة وكرم ضيافة خلال مراسم التشييع، عكست عمق الأخوة والألفة بين الشعبين الإيراني والعراقي، واعتبرتها وزارة الأمن الإيرانية "رصيدًا خالدًا للأمة الإسلامية ودعمًا راسخًا لمواصلة نهج الشهداء".

وأشار إلى أن هذه المشاهد أعادت إلى الأذهان تضحيات قادة المقاومة الذين واجهوا تنظيم "داعش" الإرهابي، وفي مقدمتهم الشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدًا أن تضحياتهما ستبقى حاضرة في ذاكرة محور المقاومة وتاريخ المنطقة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الأمن الإيرانية تجديد عهدها مع قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، متعهدةً بمواصلة مسارها في الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية ونهج الشهداء.

وجاء في البيان أن أبناء وزارة الأمن سيواصلون، مسار الجهاد والثبات تحت قيادة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أرساها الإمام الخميني والقائد الشهيد (قده)، ومواجهة السياسات الأميركية و"الإسرائيلية" في المنطقة.

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