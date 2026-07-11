تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر الأحد إلى مواجهات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، حيث تخوض المنتخبات الكبرى صراعات حاسمة من أجل حجز مقاعدها في المربع الذهبي، وفي مقدمتها مواجهة إنكلترا والنروج، ولقاء الأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا.

وتلتقي إنكلترا مع النروج عند منتصف الليل في مدينة ميامي، في مباراة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز هدافي العالم، قائد "الأسود الثلاثة" هاري كاين ونجم النروج إرلينغ هالاند، قبل أن تصطدم الأرجنتين بقيادة أسطورتها ليونيل ميسي بسويسرا عند الرابعة فجرًا في مدينة كانساس.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى الدور نصف النهائي، حيث ينتظرهما صراع كبير في طريق الوصول إلى النهائي، بعدما حجزت فرنسا وإسبانيا مكانهما في نصف النهائي الآخر.

كاين وهالاند.. مواجهة الهدافين

يدخل المنتخب الإنكليزي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عبوره المكسيك في دور الـ16 بمباراة مثيرة انتهت بفوزه 3-2 رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين.

وكان هاري كاين نجم المنتخب الإنكليزي، قد واصل تألقه بتسجيله ستة أهداف في البطولة حتى الآن، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي، مستفيدًا من خبرته الكبيرة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

في المقابل، يعيش إرلينغ هالاند أفضل فتراته بقميص منتخب النروج، بعدما سجل سبعة أهداف أسهمت في قيادة بلاده إلى أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

وكان مشوار النروج التاريخي قد شهد إقصاء البرازيل، وسط دعم جماهيري لافت من مشجعيها. وقال مدرب النروج ستاله سولباكن، إن كل مباراة خاضها فريقه في الأدوار الإقصائية أصبحت "الأهم في تاريخ كرة القدم النروجية"، مؤكدًا أن مواجهة إنكلترا تمثل تحديًا جديدًا في رحلة استثنائية.

ووصف كاين منافسه هالاند بأنه "وحش"، لكنه شدد على اختلاف أسلوب اللعب بينهما، وقال إن مهاجم مانشستر سيتي يتميز بقوة كبيرة داخل منطقة الجزاء، فيما يفضّل هو المشاركة أكثر في بناء اللعب وصناعة الفرص.

دفعة إنكليزية قبل المواجهة

حصل المنتخب الإنكليزي على دفعة معنوية كبيرة مع عودة الثلاثي ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات بعد تجاوز مشاكل المرض والإصابات.

ووصف المدرب الألماني توماس توخل عودتهم بأنها "أفضل خبر"، مشيرًا إلى أن الفوز في المباراة السابقة كان خطوة مهمة، لكن التركيز الآن منصب على عبور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام المواجهة على ملعب "هارد روك" في ميامي وسط ظروف مناخية صعبة، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتوقعات بتجاوز الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية.

ميسي يبحث عن إنجاز جديد

في المواجهة الأخرى، تدخل الأرجنتين اختبارًا صعبًا أمام سويسرا، في محاولة لمواصلة حلم الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب منذ البرازيل عام 1962.

وبدأت الأرجنتين مشوارها في البطولة بصورة قوية، لكنها واجهت صعوبات مع تقدم المنافسات، خصوصًا في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أظهرت قدرة كبيرة على التنظيم الدفاعي.

ويبقى ليونيل ميسي العنصر الحاسم في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني، إذ واصل قائد الأرجنتين صناعة الفارق رغم تقدمه في العمر، بعدما احتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال دور المجموعات.

ويأمل ميسي في تعزيز رقمه القياسي التاريخي، بعدما وصل إلى 21 هدفًا في كأس العالم خلال ست مشاركات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

لكن المنتخب السويسري، بقيادة المخضرم غرانيت تشاكا، يملك الأدوات اللازمة لإزعاج بطل العالم، بفضل التنظيم والانضباط التكتيكي الذي اشتهر به خلال السنوات الأخيرة.

وقال سكالوني إن سويسرا تمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، مؤكدًا أن المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى.

وفي الطريق إلى نصف النهائي، كانت إسبانيا قد حجزت مقعدها بعد فوزها على بلجيكا 2-1 بهدف متأخر، لتضرب موعدًا مع فرنسا في مواجهة أوروبية مرتقبة.

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