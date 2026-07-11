شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على أن "لبنان وطن واحد"، رافضًا كل الادعاءات والمحاولات التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة أو تقسيمات تحت أي مسمى، مؤكدًا أن "الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل من الأراضي اللبنانية، لا بانسحابٍ جزئي، لأن استمرار الاحتلال يعني استمرار معاناة المواطنين واستمرار أزمة النزوح". وأضاف: "مذكرة الرئيس وليد جنبلاط تنطلق من منطلقات وطنية صافية ولن تنجح محاولات شيطنة موقفنا".

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال مشاركته بدعوة من معهد راشيا الفني، في احتفال تدشين المطبخ المركزي المجُهّز من مشروع اليونيسف "التعلم من أجل الكسب"، والذي يقدّم الوجبات الساخنة للعائلات النازحة.

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