قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

لبنان

أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب
🎧 إستمع للمقال
لبنان

أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل لا بانسحاب جزئي

2026-07-11 20:10
73

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على أن "لبنان وطن واحد"، رافضًا كل الادعاءات والمحاولات التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة أو تقسيمات تحت أي مسمى، مؤكدًا أن "الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل من الأراضي اللبنانية، لا بانسحابٍ جزئي، لأن استمرار الاحتلال يعني استمرار معاناة المواطنين واستمرار أزمة النزوح". وأضاف: "مذكرة الرئيس وليد جنبلاط تنطلق من منطلقات وطنية صافية ولن تنجح محاولات شيطنة موقفنا".

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال مشاركته بدعوة من معهد راشيا الفني، في احتفال تدشين المطبخ المركزي المجُهّز من مشروع اليونيسف "التعلم من أجل الكسب"، والذي يقدّم الوجبات الساخنة للعائلات النازحة.

الكلمات المفتاحية
لبنان وليد جنبلاط اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل لا بانسحاب جزئي
لبنان منذ 33 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 
لبنان منذ ساعة
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط:
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط: "اتفاق الإطار" لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال
لبنان منذ ساعتين
المخيمات الفلسطينية في الشمال تودّع شهداءها: وفاءٌ للمقاومة وعهدٌ بمواصلة الطريق
المخيمات الفلسطينية في الشمال تودّع شهداءها: وفاءٌ للمقاومة وعهدٌ بمواصلة الطريق
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل لا بانسحاب جزئي
لبنان منذ 33 دقيقة
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط:
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط: "اتفاق الإطار" لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال
لبنان منذ ساعتين
العدو يوسّع اعتداءاته على الجنوب اللبناني: غارات وتحركات معادية
العدو يوسّع اعتداءاته على الجنوب اللبناني: غارات وتحركات معادية
لبنان منذ 3 ساعات
لم يبقَ حول بعبدا إلا
لم يبقَ حول بعبدا إلا "الكتائب" و"القوات"
نقاط على الحروف منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة