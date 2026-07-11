استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، يوم السبت 11 تموز/يوليو، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة صهيونية استهدفت مركبة فلسطينية على جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويأتي الاعتداء في ظل استمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ274 على التوالي، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر شن غارات جوية وتنفيذ عمليات قصف ونسف للمنازل والمنشآت السكنية والمدنية، إلى جانب استهداف خيام النازحين والشقق المأهولة بالنيران في مناطق متفرقة من القطاع.

وتتواصل هذه الخروقات بشكل شبه يومي، منذ دخول اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 من الشهر نفسه.

وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1098 شهيدًا، إضافة إلى 3535 مصابًا و800 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,221 شهيدًا و173,643 جريحًا، بينهم عدد كبير من الإصابات الخطيرة والحرجة.

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