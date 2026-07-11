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الشيخ خالد الملا: التشييع المليوني للشهيد السيد الخامنئي استفتاء شعبي لنهج المقاومة
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الشيخ خالد الملا: التشييع المليوني للشهيد السيد الخامنئي استفتاء شعبي لنهج المقاومة

2026-07-11 23:04
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أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، أن التشييع المليوني للشهيد السيد علي الخامنئي في إيران والعراق شكّل "استفتاءً شعبيًا واسعًا" على دعم نهج المقاومة، معتبرًا أن الحشود التي شاركت في مراسم التشييع عكست حجم الالتفاف الجماهيري حول هذا النهج.

وقال الملا، إن الشهيد السيد علي الخامنئي "كان يتصدى لأكبر قوتين في العالم"، مشيرًا إلى أنه "رجل تاريخي لا يشبه أحدًا من القادة"، لما امتلكه من حضور وتأثير في مجريات الأحداث على مستوى المنطقة.

وأضاف أن التماسك الجماهيري الذي ظهر خلال مراسم التشييع المليوني "تحول إلى قوة تواجه الأعداء"، مؤكدًا أن الحشود الشعبية بعثت برسائل سياسية واضحة بشأن استمرار التمسك بخيار المقاومة.

ورأى أن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الإدارتين الأميركية والصهيونية هي أن "هذه الملايين لن تسكت حتى تأخذ ثأرها"، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس إصرارًا على مواصلة النهج الذي سار عليه الشهيد.

وأشار الشيخ الملا إلى أن "إخلاص السيد الشهيد علي الخامنئي" كان أحد أبرز أسباب ثباته إلى جانب شعبه وأمته، مؤكدًا أن هذا الإخلاص أسهم في ترسيخ مكانته في وجدان جماهيره ومحبيه.

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