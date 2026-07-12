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لبنان

بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك
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لبنان

بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك

2026-07-12 00:23
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قالت بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان في بيان لها مساء السبت 11 تموز/يوليو 2026 "يا أهلنا الصامدين، يا أبناء بنت جبيل الأبية، في الوقت الذي تقف فيه مدينتنا شاهدة على غطرسة الاحتلال وجرائمه، يواصل العدوّ الصهيوني تنفيذ مخطّط الإبادة العمرانية الممنهجة لمنازل بنت جبيل وأحيائها كافة".

وأضاف البيان أن "ما يشهده واقعنا اليوم لم يعد مجرد عمليات عسكرية، بل هو عدوان همجي شامل يجمع بين تفجير ونسف المباني، واستخدام أكثر من 20 حفارة ثقيلة في عملية تجريف منظمة لمحو معالم المدينة، لا تكتفي بالهدم فحسب، بل تمتد لتشمل سرقة محتويات المنازل قبل تدميرها، ونهب الحديد والمواد الإنشائية بعد ردمها؛ في مشهد يعكس حقيقة هذا الكيان القائم على النهب والتدمير".

ولفتت بلدية بنت جبيل إلى أن "هذا التدمير الممنهج هو جريمة حرب موصوفة تهدف إلى اقتلاع الأهالي من جذورهم وتغيير الهوية العمرانية لمدينتنا"، وتابعت "نتوجه إلى الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والجهات المعنية، لنقول إن سياسة الصمت والتفرج لم تعد مقبولة"، وأكدت أن "الدولة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري والفاعل لحماية ما تبقى من المدينة، ورفع الصوت في المحافل الدولية لوقف هذه المجزرة العمرانية".

وقالت البلدية "إننا نرفض بشكل قاطع أن تبقى بنت جبيل والجنوب ككل تحت رحمة آلة الحرب الصهيونية بينما تكتفي الدولة ببيانات الإدانة الخجولة"، وشددت على أن "واجب الدولة الأساسي هو توفير الحماية لمواطنيها وممتلكاتهم"، وسألت "أين تكمن الأولوية الوطنية اليوم؟ هل في المسارات التي قد تقود إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو، أم في الحفاظ على ممتلكات الجنوبيين التي دفعوا ثمنها من دمائهم وعرق سنينهم؟ وكيف يمكن لأي مسار سياسي أن يضمن كرامة الوطن إن لم يضع في صلب اهتماماته حماية الجنوبيين وحقوقهم المشروعة؟ وهل من جدوى للرهان على مسارات لا تقيم وزناً إلا لمصالح ضيقة، بينما العدوّ لا يقيم وزناً إلا للقوة والردع؟".

وختم البيان إن "بنت جبيل التي كانت وستبقى شوكة في حلق المعتدين، لن تنسى ولن تسامح، وستبقى متمسكة بحقها في الأرض والبيت والوجود"، وتابع "سنلاحق هذه الجرائم في كلّ الأطر القانونية والإنسانية، حمى الله بنت جبيل، والنصر لإرادة شعبنا الصامد".

الكلمات المفتاحية
بنت جبيل الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب العدوان الصهيوني
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