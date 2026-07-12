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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-07-12 01:53
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03:17 |
وكالة مهر: دوي انفجار في بندر كنغان بمحافظة بوشهر والسكان شعروا باهتزازات
03:16 |
التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجاران في سيريك جنوبي البلاد
01:58 |
القوة البحرية في الحرس الثوري : تتحمل الدول التي سمحت بدخول العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها مسؤولية عواقب هذا التدخل
01:57 |
القوة البحرية في الحرس الثوري: إذا أخطأ العدو المعتدي وشنّ عدواناً جديداً علينا متذرعاً بهذا الحادث الذي تسبب فيه بنفسه فسوف نرد بقوة وسنستهدف قواعد العدو الجديدة في المنطقة
01:56 |
القوة البحرية في الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبره
01:55 |
القوة البحرية في الحرس الثوري : تعرضت إحدى السفن التي عرّضت الأمن البحري للخطر بتعطيل أنظمتها لإطلاق نار تحذيري ما أدى إلى إيقافها
01:55 |
القوة البحرية في الحرس الثوري: نتيجةً لهذا الحادث ونظراً لظهور هذا الوضع الأمني غير المستقر بسبب التدخل الأجنبي غير القانوني سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر
01:54 |
القوة البحرية في الحرس الثوري : كنّا قد أوضحنا أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذنا إجراءً حاسماً وسيعرقل عملية زيادة حركة الملاحة
01:54 |
القوة البحرية في الحرس الثوري: قبل ساعات قليلة تم تجاهل هذه التحذيرات وبتحريض من جهات أجنبية حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلةً تحذيراتنا وتذكيراتنا بضرورة تصحيح المسار والالتزام بالمسار المصرح به
الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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