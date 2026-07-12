إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:58 |القوة البحرية في الحرس الثوري : تتحمل الدول التي سمحت بدخول العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها مسؤولية عواقب هذا التدخل
01:57 |القوة البحرية في الحرس الثوري: إذا أخطأ العدو المعتدي وشنّ عدواناً جديداً علينا متذرعاً بهذا الحادث الذي تسبب فيه بنفسه فسوف نرد بقوة وسنستهدف قواعد العدو الجديدة في المنطقة
01:56 |القوة البحرية في الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبره
01:55 |القوة البحرية في الحرس الثوري : تعرضت إحدى السفن التي عرّضت الأمن البحري للخطر بتعطيل أنظمتها لإطلاق نار تحذيري ما أدى إلى إيقافها
01:55 |القوة البحرية في الحرس الثوري: نتيجةً لهذا الحادث ونظراً لظهور هذا الوضع الأمني غير المستقر بسبب التدخل الأجنبي غير القانوني سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر
01:54 |القوة البحرية في الحرس الثوري : كنّا قد أوضحنا أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذنا إجراءً حاسماً وسيعرقل عملية زيادة حركة الملاحة
01:54 |القوة البحرية في الحرس الثوري: قبل ساعات قليلة تم تجاهل هذه التحذيرات وبتحريض من جهات أجنبية حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلةً تحذيراتنا وتذكيراتنا بضرورة تصحيح المسار والالتزام بالمسار المصرح به