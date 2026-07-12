أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. وقالت: "كنّا قد أوضحنا أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذنا إجراءً حاسماً وسيعرقل عملية زيادة حركة الملاحة".

وفي بيان لها أضافت القوة البحرية: "قبل ساعات قليلة تم تجاهل هذه التحذيرات وبتحريض من جهات أجنبية حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلةً تحذيراتنا بضرورة تصحيح المسار والالتزام بالمسار المصرح به".

وتابعت أن "إحدى السفن التي عرّضت الأمن البحري للخطر بتعطيل أنظمتها تعرّضت لإطلاق نار تحذيري ما أدى إلى إيقافها"، لافتة الى أنه "نتيجةً لهذا الحادث ونظراً لظهور هذا الوضع الأمني غير المستقر بسبب التدخل الأجنبي غير القانوني سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

وأكدت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيانها أن مضيق هرمز مغلق حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبره، مشددة على أنه "إذا أخطأ العدو المعتدي وشنّ عدواناً جديداً على إيران فسوف ترد بقوة وستستهدف قواعد العدو الجديدة في المنطقة"، كما حمّلت الدول التي سمحت بدخول العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها مسؤولية عواقب هذا التدخل.



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