أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن حمد بن خليفة آل ثاني وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 هـ، الموافق 12 يوليو/تموز 2026.

وأضاف البيان أن الفقيد قدّم لوطنه وأمته العربية والإسلامية أعمالًا جليلة وخالدة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان.

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