أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن مرحلة الاتفاقات الأحادية قد انتهت، مشددًا على أن تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم لم يعد خيارًا، بل مسؤولية يجب الوفاء بها.

وكتب قاليباف، اليوم الأحد، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد انتهى عهد الاتفاقات الأحادية، وقد طالبناكم بالوفاء بوعودكم والتزاماتكم، وإلا ستدفعون الثمن؛ والآن عليكم مواجهة الواقع."

وأرفق رئيس فريق التفاوض الإيراني مع تدوينته مقتطفًا من الفقرة الخامسة لمذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندًا، والتي تنص على فتح مضيق هرمز وفق الترتيبات التي أقرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إشارة إلى تمسك طهران بما تعتبره حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

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