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غزة: 3 شهداء في غارات للاحتلال ونسف المباني مستمر في
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فلسطين

غزة: 3 شهداء في غارات للاحتلال ونسف المباني مستمر في "المناطق الصفراء"

2026-07-12 10:29
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في اليوم الـ 276 من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق في مناطق قطاع غزة المختلفة

هذا؛ وأعلنت مصادر، في مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة.

واغتالت مسيّرة معادية حسن الرزاينة (21 عامًا)، وأصابت آخرين داخل جيب أبيض على جسر وادي غزة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد الفلسطيني محمد سعيد البيوك (35 عامًا)، بعد مكوثه أسبوعين في مستشفى ناصر متأثرًا بإصابته بقصف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الشاب عمرو أبو شباب (22 عامًا) في غارة معادية، في أثناء جمع الحطب بالسطر الغربي في مدينة خانيونس.

كذلك يواصل جيش الاحتلال عمليات تفجير المنازل في أماكن متفرقة من القطاع، وقد نفّذ 3 عمليات نسف بقيزان النجار ف5ي خان يونس، وعملية نسف بحي التفاح شرق غزة، وعملية نسف في جباليا شمال القطاع.

كما قصفت مدفعية العدو، فجر اليوم، مناطق في القطاع من دون إصابات.

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فلسطين المحتلة غزة
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