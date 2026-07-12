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إيران

إسلام آباد تدعو إلى خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة
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إيران

إسلام آباد تدعو إلى خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة

2026-07-12 10:59
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دعا وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، جميع الأطراف إلى انتهاج مسار خفض التصعيد وضبط النفس، وفق ما تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم إسلام آباد.

ونقلت العلاقات العامة لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية،أن إسحاق دار أجرى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع عراقجي، بحثا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية.

وأكد الوزير الباكستاني ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتجنب التصعيد، مشددًا على أن الحوار والدبلوماسية يشكلان السبيل الوحيد والمناسب لتسوية الخلافات وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأشار إسحاق دار إلى استعداد إسلام آباد لمواصلة أداء دور بنّاء في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وكان الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق إلى الوقف الفوري للتوترات، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في دفع مسار وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
باكستان إيران تفاهم إسلام أباد
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