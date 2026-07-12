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لبنان

الرئيس بري معزيًا بالأمير القطري الراحل: سنحفظه على الدوام صديقًا ومبلسمًا لجراحاتنا
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لبنان

الرئيس بري معزيًا بالأمير القطري الراحل: سنحفظه على الدوام صديقًا ومبلسمًا لجراحاتنا

2026-07-12 11:30
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري معزيًا أمير دولة قطر اتميم بن حمد آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء في نص البرقية الاتي: 

بســمِ اللهِ الرَحمَٰنِ الرَحِيمِ
﴿الَّذِيْنَ تَتـَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَــــــلَامٌ عَلَيْكُمُ ادخُـــلُوا الْجَــــــنَّةَ بِـــمَا كُنــتُمْ تَعْـــمَــلُــوْنَ﴾  صدق الله العظيم 
صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المحترم .
بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي لا يُرد ورحمته التي وسعت كل شيء ، وبمشاعر الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله ، تودعونه وتفقدونه، والداً وقامة أحبت ونذرت نفسها لدولة لقطر في سبيل تقدمها وإستقرارها وتألق إنسانها.

وأضاف الرئيس بري: "في رحيله لبنان واللبنانيون أول الحزن دمعة ، سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا ، ويداً بيضاء تجمع وتؤازر وقولاً وعملاً وموقفاً راسخاً إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم وإستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف".

وختم الرئيس بري: "صاحب السمو بإسمي وبإسم المجلس النيابي أتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة ومن عموم الشعب القطري الشقيق ، بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان ، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته وأن يمُن عليكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن والإستقرار، وحسبنا وإياكم قوله تعالى، (إنا لله وإنا إليه راجعون ) صدق الله العظيم".

الكلمات المفتاحية
نبيه بري قطر
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