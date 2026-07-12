أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة برج قلاويه الجنوبية الذين ارتقوا في معركة العصف المأكول، في حسينية البلدة، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات سياسية واجتماعية ودينية وحشد من الأهالي.



بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب جشي كلمة رأى فيها أن السلطة في لبنان باتت محاصرة وطنيًا بعد المعارضة الواسعة لاتفاق الإطار، والتي تجاوزت الانتماءات الطائفية بعدما اكتشف كثيرون أنه يتعارض والدستور والميثاق الوطني، ويضر بمصالح لبنان الاستراتيجية.

كما رأى جشي أن اتفاق الإطار جعل لبنان رهينة للأطماع الإسرائيلية وتحت رحمة وسطوة الجلاد الأمريكي، لافتًا إلى أن الاتفاق لم يتعرض للاحتلال والانسحاب، واستخدمت فيه عبارة "إعادة تموضع" وفقًا لما يقدره العدو من مصلحة له، ووفقًا لتقييمه لأداء السلطة بخصوص نزع سلاح حزب الله.

أشار جشي،أيضًا، إلى تصريح رئيس الجمهورية لصحيفة "الشرق الأوسط": "اخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين"؛ وجه له السؤال قائلًا: هل الطرق الدبلوماسية التي اعتمدتموها قبل الحرب الأخيرة، والتي استبيح فيها لبنان وشعبه على مدى 15 شهرًا، وبعد ذلك حصلت خمس جولات من المفاوضات المباشرة، فهل استطعتم من خلال ذلك كله أن تحرروا شبرًا واحدًا؟

وأردف: بعدما وقعتم اتفاق الإطار مع العدو، هل منعه ذلك من استمراره في الاعتداء اليومي وقتله للمواطنين الأبرياء وأيضًا هدم بيوتهم وتدمير أرزاقهم؟ وفي هذا المورد نقول لفخامته إن اللبنانيين لم يروا نتيجة إيجابية مما يسمى بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة.

وقال جشي: "عل الرغم من صداقتكم للرئيس ترامب الذي يستطيع أن يلزم العدو الإسرائيلي بما يريد. هذا الكلام صرح به ترامب نفسه بالقول بأن نتنياهو يلتزم بما يطلبه منه، والدليل على ذلك طلب ترامب منه وقف إطلاق النار في لبنان بناءً على مذكرة تفاهم إسلام آباد، والتزم نتنياهو فعلًا وصرح بذلك. وأيضًا تصريح الرئيس ترامب بأنه منع الطيران الإسرائيلي من قصف إيران وأعاد الطيران من الجو، وذلك بعد انتهاء حرب حزيران في العام 2025 التي شنها العدو الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وعليه فإن صداقة الرئيس ترامب لم يستفد منها لبنان بشيء.

وأضاف جشي: من الجنوب الجريح والصابر والصامد والشامخ بشموخ أهله وأبنائه المقاومين، وباسم الشهداء والجرحى وعوائلهم الشريفة الصابرة والمحتسبة، نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة بالتراجع عما أقدما عليه من خطيئة وفقًا لما ورد في ما سمي بــ"اتفاق الإطار"، والذي تضمن تفريطًا بسيادة لبنان والجنوبيين ومنع الأهالي من العودة إلى بلداتهم وقراهم.



في ما يتعلق بالتصعيد الأميركي الإيراني الأخير، رأى جشي أن التصعيد الامريكي الجديد هدفه تحسين شروطه التفاوضية؛ لأنه ليس لديه فرصة لفتح حرب جديدة واسعة، وإنما يحاول ذلك، ولكن صلابة الموقف الايراني ستمنعه من تحقيق أهدافه.

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