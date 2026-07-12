أعرب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اللواء “محسن رضائي” عن تقديره لحضور أهالي محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي البلاد) في مراسم تشييع ووداع قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي (رض)، مؤكداً أن أهالي هذه المحافظة وقفوا دوماً إلى جانب الثورة وهذه الديار تضم رجال غيورين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن المبادئ والقيم.

وقال مستشار قائد الثورة الاسلامية خلال مراسم تأبين القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي(رض) التي أقيمت اليوم الأحد في مصلى مدينة بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية: أعرب عن خالص تقديري وامتناني للحضور الجماهيري لأهالي خراسان الشمالية في مراسم تكريم هذا البطل من أبطال إيران الإسلامية.

وأعرب عن تقديره لحضور الشعب في مختلف الساحات، قائلاً: إن الحضور الحماسي للشعب الايراني في الميادين زاد البلاد عزة وشموخا.

وتابع قائلاً: إيران قد دخلت نقطة تاريخية بعد الحرب التي استمرت أربعين يوماً، ويُعد استشهاد قائد الثورة الإسلامية من أهم أبعاد هذا الحادث الكبير و له تأثيرات واسعة النطاق، مشيراً إلى أن هذا الفقد اذ يشكل مصابا جللا لكنه سيؤدي إلى تعزيز مبادئ وأهداف الثورة الإسلامية.

وأكد رضائي على أن الانتقام لهذه الجريمة هو جزء من مسار الثورة الإسلامية، مشيرا الى أن “دونالد ترامب” و”بنيامين نتنياهو” قد تجاوزا الخطوط الحمراء، مصرحا بأن هذا الإجراء يجب أن يُرد عليه بعقاب حازم ومتناسب.

کما أشار اللواء رضائي إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، قائلا: مضيق هرمز يمتلك أهمية استراتيجية تفوق أهمية عشرات القنابل الذرية وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتولى حماية هذه المنطقة.

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