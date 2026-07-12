وصف الزعيم الروحي لحركة "شاس" الصهيونية والحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسف، في محادثة مغلقة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "كاذب لا يمكن الاعتماد عليه".

وبحسب تقرير في إذاعة جيش الاحتلال، أشار يوسف الى أن "شاس" قد تدعم غادي أيزنكوت في الانتخابات المقبلة، مضيفًا: "نتنياهو خدعنا بقانون التجنيد وغير ذلك".

وتابع يوسف: "غادي أيزنكوت هو شخص جيد، يهودي دافئ، يحب دارسي التوراة - جدته صوّتت لشاس وأرادت أن يصبح حاخامًا، هذا لم يحدث بالفعل، لكن يمكن الاعتماد عليه.. من الممكن أن نسير معه في الانتخابات المقبلة، ومن الممكن دعمه ليكون رئيس الحكومة المقبل". وأعرب عن أمله في أن تنضم يهدوت هتوراه إلى دعم أيزنكوت.

وكان يوسف قد قال علنًا مساء أمس: "أنتم تعلمون يا سادتي، نحن موجودون في "دولة"، بسبب خطايانا الكثيرة، في "دولة" علمانية. ليست دولة حريدية. نحن نصلي من أجل أن يعود الجميع إلى التوبة. هناك من سيعودون إلى التوبة، وهناك من لا أؤمن أنهم سيعودون إلى التوبة. ماذا، بنيامين نتنياهو سيعود إلى التوبة؟ لا يوجد أي احتمال أن يعود إلى التوبة. أيزنكوت ربما سيعود إلى التوبة"..

وكان أيزنكوت قد تحدّث مؤخرًا، في مقابلة مع "يشاي كوهين" في موقع "كيكار هشابات"، عن حركة "شاس"، وقال: "جزء كبير من مصوّتيها يخدمون في الجيش، رأيتها عندما كنت رئيس أركان، أرى في "شاس" حزبًا يخدم (في الجيش)، مندمجًا، ومن المفترض أن يندمج. في الأحزاب التي تعرّف نفسها بأنها غير صهيونية، "شاس" ليست موجودة، إنها حزب ذو مركبات صهيونية واسعة جدًا. أرى في "شاس" شريكة بشرط أن تعلن المبادئ الأساسية الثلاثة. "شاس" هي حزب من المفترض أن يجلب بشارة، أنا ابن لأم صوّتت لـ"شاس" لمدة 30 عامًا، وكان عليّ إقناعها بأن تصوّت ليشار".

هذا وأعلن المسؤولون في "شاس" للمرة الأولى أنهم غير ملتزمين بكتلة اليمين إذا لم يتم تمرير قوانين دراسة التوراة وتجميد الاعتقالات.

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