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لبنان

حزب الله يحيي ذكرى شهداء
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لبنان

حزب الله يحيي ذكرى شهداء "العصف المأكول" في لبايا

2026-07-12 15:16
اللقيس: الشهداء صنعوا معادلات القوة والمقاومة ماضية حتى تحرير الأرض
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أحيا حزب الله في بلدة لبايا بالبقاع الغربي ذكرى شهداء "العصف المأكول"، خلال احتفال أُقيم في حسينية البلدة، بحضور لفيف من العلماء، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من أبناء البلدة والمنطقة.

واستُهل الاحتفال بقصيدة شعرية ألقاها الشاعر عاطف موسى من وحي المناسبة، استحضر فيها تضحيات الشهداء ومسيرتهم، قبل أن يلقي المحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله.

وأكد اللقيس أن الشهداء كانوا في طليعة من ثبتوا في ميادين المواجهة، معتبرًا أن تضحياتهم أسهمت في صناعة التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة، وأن الشهادة ليست مجرد حدث، بل ثقافة ولغة تجمع بين الإيمان والوعي والعشق في سبيل القضايا المحقة.

وأشار إلى أن السنوات الماضية أفضت إلى متغيرات استراتيجية، لافتًا إلى أن "هالة القوة الأميركية المطلقة قد سقطت"، وأن جبهة المقاومة باتت رقمًا أساسيًا في معادلات المنطقة والعالم، بما تمتلكه من حضور وقدرة وتأثير لا يمكن تجاوزها.

وأضاف اللقيس أن المقاومة، رغم حجم التحديات، ماضية في مسارها، معربًا عن ثقته بأن الاحتلال "الإسرائيلي" سيخرج من الأراضي اللبنانية في نهاية المطاف، ومشددًا على أن المقاومة تواصل تعزيز جهوزيتها وقدراتها، ولن تسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة أو تحقيق أهدافه.

وخاطب اللقيس عوائل الشهداء مؤكدًا أن تضحيات أبنائهم ستبقى منارةً للمقاومين، وأن الوفاء لدمائهم يقتضي الاستمرار في نهج الصمود والثبات حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها، مستلهمًا في ذلك قيّم الإمام الحسين (عليه السلام) ومدرسة التضحية والكرامة.

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المقاومة الإسلامية شهداء المقاومة الإسلامية لبايا العصف المأكول
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