أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، اليوم الأحد (12 تموز/يوليو 2026)، أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت ناقلة أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود.

وقال سليوسار، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في الناقلة، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه، مؤكدًا عدم وجود خطر من تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، كما لم تُسجل أي إصابات.

ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أوكراني متواصل ضد خطوط الإمداد الروسية، إذ شنت كييف خلال الفترة الأخيرة وفق ما أعلن الجيش الأوكراني هجمات استهدفت أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر آزوف، في إطار حملة يقول إنها تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية استهدفت، خلال ساعات الليل، منشآت البنية التحتية للموانئ في مدينتي أوديسا وتشورنومورسك.

وفي بيان، قالت الوزارة إن الضربات أصابت مرافق تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، إضافة إلى سفن وعبّارة تنقل هذه الشحنات إلى الموانئ الأوكرانية.

ويواصل الطرفان الروسي والأوكراني هجماتهما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في (شباط/فبراير 2022).

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