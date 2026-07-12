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إيران

هيئة إدارة الممر المائي للخليج: العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن بسبب التحركات العسكرية
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إيران

هيئة إدارة الممر المائي للخليج: العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن بسبب التحركات العسكرية

2026-07-12 16:52
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أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مشيرةً إلى أن القرار جاء على خلفية "التحركات العسكرية غير القانونية" للقوات الأميركية في المنطقة، مؤكدةً أن استئناف إصدار تصاريح العبور سيكون فور عودة الاستقرار.

وأضافت الهيئة في بيانها أن طلبات العبور ستُدرس وفق التسلسل الزمني فور استعادة الأمن والاستقرار، على أن تُصدر التصاريح اللازمة في حينه.

وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني الرسمي (PGSA.ir) هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات الحصول على تصاريح العبور، داعيةً الراغبين إلى متابعة حسابها الرسمي على منصة "إكس" للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
 

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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