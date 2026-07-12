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لبنان

حفل تأبيني للشهيد محمد إبراهيم في مخيم نهر البارد
لبنان

حفل تأبيني للشهيد محمد إبراهيم في مخيم نهر البارد

2026-07-12 17:06
72
غنوة سكاف - مراسل
122 مقالاً

غصّت قاعة بيت المقدس في مخيم نهر البارد بالجماهير المؤيدة لنهج المقاومة، حيث أكد الحضور أن دماء الشهداء ونهج المقاومة هما الطريق الوحيد نحو الحرية، وذلك خلال حفل تأبين الشهيد محمد مصطفى إبراهيم "رعد"، الذي ارتقى أثناء مشاركته في التصدي للعدو الصهيوني.

وشارك في حفل التأبين ممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية، واللجنة الشعبية، وأعضاء وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى جانب عضو اللجنة المركزية الرفيق جابر، وعضو قيادة فرع لبنان الرفيق أبو ماهر أحمد، والمناضل الأممي جورج عبد الله، والمناضل جمال سكاف، شقيق عميد الأسرى يحيى سكاف.

استُهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم عُزف النشيدان الوطنيان اللبناني والفلسطيني، أعقبهما نشيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وألقى المناضل جورج عبد الله الكلمة الافتتاحية، مؤكدًا أن الشهداء سيبقون مناراتٍ للحرية، وأن تضحياتهم ستظل وقودًا لمسيرة النضال والمقاومة حتى تحرير فلسطين، مشددًا على أهمية وحدة قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال، والتمسك بالثوابت الوطنية باعتبارها الضمانة الأساسية لمواصلة مسيرة التحرير.

بعد ذلك، ألقى رياض رضا إبراهيم، عمّ الشهيد، كلمة أسرة الشهيد، مستذكرًا مناقب الشهيد محمد مصطفى إبراهيم ومسيرته النضالية، ومؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الأحرار حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وأن تضحياتهم ستظل منارةً تهدي درب المقاومة والتحرير.

كما ألقى رئيس نادي العودة وجدي ديوان "أبو جورج" كلمة النادي، حيّا فيها روح الشهيد، مؤكدًا أن الوفاء للشهداء يكون بمواصلة العمل الوطني وتعزيز التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

كذلك، ألقى عضو قيادة فرع لبنان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو ماهر أحمد كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية، أشار فيها إلى أن المقاومة ستبقى متمسكة بخيارها الوطني، وأن تضحيات الشهداء تشكل نبراسًا للأجيال في معركة التحرير والعودة، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، معتبرًا أن كل من يقاوم الاحتلال يكون مع فلسطين.

واختُتم التأبين بموعظة دينية ألقاها فضيلة الشيخ أحمد عطية، تناول فيها مكانة الشهداء. وجدد المشاركون العهد للشهيد محمد مصطفى إبراهيم "رعد" ولكافة شهداء فلسطين، مؤكدين أن دماءهم ستبقى عنوانًا للصمود والمقاومة، وأن مسيرة النضال ستتواصل حتى تحقيق الحرية والعودة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الشهداء المقاومة مخيم نهر البارد
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