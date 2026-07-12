استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف ورشة حدادة قرب شركة الحداد في شارع الصناعة، جنوب غربي مدينة غزة.

وكانت طائرة "إسرائيلية" مسيّرة قد أطلقت ثلاثة صواريخ على الورشة الواقعة قرب شركة الحداد، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء.

وفي سياقٍ متصل، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة البصة غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استشهد مواطنان أحدهما طفلة برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة ممنهجة في قطاع غزة، يخرق بها "وقف إطلاق النار" المُعلَن، من خلال اعتداءات بالقصف والنسف للمنازل السكنية والمباني، والاستهداف المباشر للمدنيين، ما يسفر عن شهداء وجرحى ومفقودين، فضلًا عن استمرار احتلاله لأراضي القطاع.

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