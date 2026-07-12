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عربي ودولي

وزارة الخارجية اليمنية: نقف إلى جانب إيران ضمن معادلة وحدة الساحات
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عربي ودولي

وزارة الخارجية اليمنية: نقف إلى جانب إيران ضمن معادلة وحدة الساحات

2026-07-12 17:25
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أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، أن استمرار العدوان الأميركي الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، لن يحقق للمعتدي أهدافه الإجرامية وسيكون مآله الفشل والخسران.

وجدّدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها التأكيد على أن الشعب الإيراني بقيادته وجيشه ومؤسساته الرسمية سيظل عصيًّا على الانكسار، وثابتًا في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها واستقرارها، وأن النصر سيكون حليفه.

وأوضح البيان أن استمرار الجرائم والاعتداءات، سيلحق الضرر بالمعتدي وأدواته في المنطقة، وكذلك بالاقتصاد العالمي، مؤكّدةً حق الجمهورية الإسلامية الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس واستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، لافتًا إلى أن من يربط مصيره بمصير الصهاينة، حتمًا ستكون خسارته أكبر من خسارتهم.

وشدّدت وزارة الخارجية، على أن اليمن في محور الجهاد والمقاومة والقدس وضمن معادلة وحدة الساحات، يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية بكل ما يستطيع، مضيفةً "أننا جميعًا على تنسيق مستمر لمواكبة أي تطورات ولدينا الكثير من الخيارات في حال لزم الأمر ذلك وتطلبته تطورات الأحداث".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران وزارة الخارجية اليمنية
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