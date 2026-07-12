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لبنان

حزب الله يعزّي قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: نستذكر دوره البارز في دعم لبنان
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لبنان

حزب الله يعزّي قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: نستذكر دوره البارز في دعم لبنان

2026-07-12 17:41
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بيان صادر عن حزب الله تعزية بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:

يتقدم حزب الله بأحر التعازي إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومتها وشعبها، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويستذكر حزب الله الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد الراحل في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في معظم المحطات العصيبة التي مرّ فيها، لا سيما وقوف دولة قطر إلى جانب المقاومة خلال العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006، ومساهمتها الخيرة والمشهودة في إعادة إعمار القرى والمنازل التي دمرها العدوان. 

كما نستذكر الزيارة الفريدة للأمير الراحل للضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بنت جبيل في ذلك الوقت كتأكيد على وفائه ومحبته للشعب اللبناني.

كما يثمن حزب الله مواقف الراحل الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لاستعادة حقوقه وأرضه ومقدساته.

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لبنان حزب الله قطر
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