يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على المناطق الجنوبية، حيث نفّذ تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة، وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصوري، وأخرى على بلدة بيوت السياد.

كما استهدف القصف المدفعي الصهيوني مدخل بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون، وترافق القصف مع تمشيط كثيف، وأدى القصف المدفعي المعادي المستمر إلى اندلاع حرائق في محيط منطقة الحمرا في بلدة زوطر الشرقية.

كذلك، استهدف القصف المدفعي المعادي بلدة كفرتبنيت.

وكان العدو "الإسرائيلي" قد نفّذ خلال ساعات الليل وفجر اليوم عدة عمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية.

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