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تشييع إمام المستضعفين

لبنان

بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 
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لبنان

بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 

2026-07-12 17:57
58
موسى الحسيني - مصور
199 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، اليوم الأحد 12 تموز/يوليو 2026، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثُلّة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه في مواجهة الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة شعبية حاشدة. 

فقد شهدت "روضة الزهراء (ع)" في محلّة الكفاءات تشييعًا مهيبًا للشهيدين: أحمد أكرم ضاهر، وحسين حسن المولى.

وفي "روضة الهادي (ع)" في الأوزاعي، جرى تشييع الشهيد محمد عاطف المولى بموكب مهيب.


 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء روضة الزهراء
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