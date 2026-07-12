شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، اليوم الأحد 12 تموز/يوليو 2026، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثُلّة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه في مواجهة الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة شعبية حاشدة.

فقد شهدت "روضة الزهراء (ع)" في محلّة الكفاءات تشييعًا مهيبًا للشهيدين: أحمد أكرم ضاهر، وحسين حسن المولى.

وفي "روضة الهادي (ع)" في الأوزاعي، جرى تشييع الشهيد محمد عاطف المولى بموكب مهيب.





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