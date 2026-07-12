أحيت بلدة حربتا ذكرى الأربعين للشهيد محمد علي علي نون، في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والعلمائية والبلدية، إلى جانب عوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

وتحدث في الاحتفال مسؤول التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة البقاع فضيلة الشيخ تامر حمزة، الذي شدد على أن ما تقوم به السلطة الحالية "نقضٌ صريح لاتفاق الطائف ومخالف لميثاق العيش المشترك في لبنان، ومخالف للدستور اللبناني والاتفاق العام الذي ينظم العيش معًا".

وسأل الشيخ حمزة: "هل يعلمون أنهم يخالفون أم لا؟ قد يقول البعض إنه جهل وقلة معرفة، ولكن الذي نخشاه أن هؤلاء قد كذب عليهم الأميركيين وقد ارتهنوا لهم وصوروا لهم مستقبلًا يقوم على القضاء على المقاومة في لبنان".

وأضاف: "إن كانوا قد قطعوا على أنفسهم هذا المشروع وسلكوا طريق القضاء لتغيير التوزيع الديمغرافي، فنقول لهم لقد خنتم الأرض والعرض والسماء والحياة، ونقضتم كل شيء. فمشروعكم إلى فشل، وسوف يحاسبكم التاريخ".

وتابع: "الأرض والبيئة في لبنان لن تقبل بكم. لم يقبل بمشروع هذه السلطة أحد إلا بعض التيارات السياسية التي لها تاريخ مع "إسرائيل" أما بقية الطوائف والمذاهب والتيارات السياسية فقد رفضته".

وختم الشيخ حمزة قائلًا: "ولذلك القصر الجمهوري خاوٍ على عروشه لأنه لم يدخله أحد، لأنهم يخالفونهم هذا المشروع. نقول لهم كما أنتم غرباء سوف تكونون غرباء، وكما أن الأرض لا تحملكم ولا تقبل بكم، فباطن الأرض بعد ذلك لن يقبل بكم".

وتخلل الاحتفال كلمتين وجدانيتين لابنة ووالد الشهيد، واختتم بمجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ سلمان المولى.



الكلمات المفتاحية