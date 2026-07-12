قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ "العهد": المقاومة هي خلاص الوطن من الاحتلال

لبنان

الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل

2026-07-12 19:33
97

أحيت بلدة حربتا ذكرى الأربعين للشهيد محمد علي علي نون، في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والعلمائية والبلدية، إلى جانب عوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

وتحدث في الاحتفال مسؤول التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة البقاع فضيلة الشيخ تامر حمزة، الذي شدد على أن ما تقوم به السلطة الحالية "نقضٌ صريح لاتفاق الطائف ومخالف لميثاق العيش المشترك في لبنان، ومخالف للدستور اللبناني والاتفاق العام الذي ينظم العيش معًا".

وسأل الشيخ حمزة: "هل يعلمون أنهم يخالفون أم لا؟ قد يقول البعض إنه جهل وقلة معرفة، ولكن الذي نخشاه أن هؤلاء قد كذب عليهم الأميركيين وقد ارتهنوا لهم وصوروا لهم مستقبلًا يقوم على القضاء على المقاومة في لبنان".

وأضاف: "إن كانوا قد قطعوا على أنفسهم هذا المشروع وسلكوا طريق القضاء لتغيير التوزيع الديمغرافي، فنقول لهم لقد خنتم الأرض والعرض والسماء والحياة، ونقضتم كل شيء. فمشروعكم إلى فشل، وسوف يحاسبكم التاريخ".

وتابع: "الأرض والبيئة في لبنان لن تقبل بكم. لم يقبل بمشروع هذه السلطة أحد إلا بعض التيارات السياسية التي لها تاريخ مع "إسرائيل" أما بقية الطوائف والمذاهب والتيارات السياسية فقد رفضته".

وختم الشيخ حمزة قائلًا: "ولذلك القصر الجمهوري خاوٍ على عروشه لأنه لم يدخله أحد، لأنهم يخالفونهم هذا المشروع. نقول لهم كما أنتم غرباء سوف تكونون غرباء، وكما أن الأرض لا تحملكم ولا تقبل بكم، فباطن الأرض بعد ذلك لن يقبل بكم".

وتخلل الاحتفال كلمتين وجدانيتين لابنة ووالد الشهيد، واختتم بمجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ سلمان المولى.
 

الكلمات المفتاحية
البقاع اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
رواد سكاف في ذكرى عملية الوعد الصادق: يومّ ذُلَ جيش العدو على أيدي رجال المقاومة
رواد سكاف في ذكرى عملية الوعد الصادق: يومّ ذُلَ جيش العدو على أيدي رجال المقاومة
لبنان منذ ساعة
الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل
الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل
لبنان منذ ساعة
الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه جنبلاط
الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه جنبلاط
لبنان منذ ساعة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضتي الزهراء (ع) والهادي (ع) 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل
الشيخ حمزة: مشروع السلطة مخالف للدستور وميثاق العيش المشترك ومصيره الفشل
لبنان منذ ساعة
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب
أبو فاعور: الموقف الوطني الثابت يطالب بانسحاب "إسرائيلي" كامل لا بانسحاب جزئي
لبنان منذ يوم
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط:
اللقاء الديمقراطي يدعم مذكرة جنبلاط: "اتفاق الإطار" لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال
لبنان منذ يوم
لم يبقَ حول بعبدا إلا
لم يبقَ حول بعبدا إلا "الكتائب" و"القوات"
نقاط على الحروف منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة