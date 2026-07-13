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إيران

الحرس الثوري: دمّرنا منصّات صواريخ
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إيران

الحرس الثوري: دمّرنا منصّات صواريخ "هايمارس" الأميركية في الكويت بمُسيَّرات

2026-07-13 00:26
الحرس الثوري: منصّات الإطلاق لصواريخ "هايمارس" الأميركية كانت جاهزة للإطلاق نحو إيران
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد 12 تموز/يوليو 2026، عن استهدافه منصّات صواريخ "هايمارس" الأميركية أرض - أرض في الكويت "في عملية دقيقة بطائرات مُسيَّرة". 

وقال الحرس الثوري، في بيان: "تمّ تدمير منصّات الإطلاق وحاويات الصواريخ المرافقة لها التي كانت جاهزة للإطلاق نحو إيران".

وكشف عن أنّ "صواريخ "هايمارس" قصيرة المدى استهدفت خلال الأيام الأخيرة وطوال فترة حرب رمضان (في حزيران/يونيو 2025) بعض المناطق على السواحل الجنوبية لإيران".
 

الكلمات المفتاحية
الكويت إيران الحرس الثوري صواريخ هايمارس
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