أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد 12 تموز/يوليو 2026، عن استهدافه منصّات صواريخ "هايمارس" الأميركية أرض - أرض في الكويت "في عملية دقيقة بطائرات مُسيَّرة".

وقال الحرس الثوري، في بيان: "تمّ تدمير منصّات الإطلاق وحاويات الصواريخ المرافقة لها التي كانت جاهزة للإطلاق نحو إيران".

وكشف عن أنّ "صواريخ "هايمارس" قصيرة المدى استهدفت خلال الأيام الأخيرة وطوال فترة حرب رمضان (في حزيران/يونيو 2025) بعض المناطق على السواحل الجنوبية لإيران".



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