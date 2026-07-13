جدّدت الولايات المتحدة عدوانها على إيران، ليل الأحد - الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، مستهدفةً بغارات جوية من طيرانها الحربي مدنًا ومناطق عدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إنّ "انفجارات دوّت في مدن سيريك وبندر عباس وجاسك وبوشهر وكنغان وتشابهار وفي جزيرة قشم في جنوب إيران، ودوتّ انفجارات في مدن الأهواز وماهشهر في جنوب غرب إيران".

وتعرّض برج اتصالات في قرية طاهرويي في مدينة سيريك في جنوب إيران لغارات أميركية، فيما استهدف العدوان الأميركية مناطق خارج مدينة خنداب في وسط إيران.

وذكرت "مهر" أنّ "بعض الصواريخ التي استهدفت إيران أطلقت من الكويت"، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأميركية، في بيان، عن "بدء موجة جديدة من الضربات على إيران".

من جهته، قال مسؤول في محافظة خوزستان في جنوب إيران إنّ "العدو الأميركي هاجم مناطق في مدينتي بهبهان ودزفول في جنوب غرب البلاد".

وأدّى العدوان الأميركي والرد الإيراني عليه إلى "ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة" وإلى "تقلُّص الإمدادات عبر مضيق هرمز"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.



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