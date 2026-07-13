قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

إيران

اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 
🎧 إستمع للمقال
إيران

اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 

2026-07-13 02:26
60

جدّدت الولايات المتحدة عدوانها على إيران، ليل الأحد - الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، مستهدفةً بغارات جوية من طيرانها الحربي مدنًا ومناطق عدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إنّ "انفجارات دوّت في مدن سيريك وبندر عباس وجاسك وبوشهر وكنغان وتشابهار وفي جزيرة قشم في جنوب إيران، ودوتّ انفجارات في مدن الأهواز وماهشهر في جنوب غرب إيران".

وتعرّض برج اتصالات في قرية طاهرويي في مدينة سيريك في جنوب إيران لغارات أميركية، فيما استهدف العدوان الأميركية مناطق خارج مدينة خنداب في وسط إيران.

وذكرت "مهر" أنّ "بعض الصواريخ التي استهدفت إيران أطلقت من الكويت"، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأميركية، في بيان، عن "بدء موجة جديدة من الضربات على إيران".

من جهته، قال مسؤول في محافظة خوزستان في جنوب إيران إنّ "العدو الأميركي هاجم مناطق في مدينتي بهبهان ودزفول في جنوب غرب البلاد".

وأدّى العدوان الأميركي والرد الإيراني عليه إلى "ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة" وإلى "تقلُّص الإمدادات عبر مضيق هرمز"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
 

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 
اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 
إيران منذ 24 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 55 دقيقة
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية أجهضت السلام.. وسندافع عن سيادتنا ووحدة أراضينا
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية أجهضت السلام.. وسندافع عن سيادتنا ووحدة أراضينا
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: دمّرنا منصّات صواريخ
الحرس الثوري: دمّرنا منصّات صواريخ "هايمارس" الأميركية في الكويت بمُسيَّرات
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 
اعتداءات أميركية جديدة على مناطق إيرانية عدة 
إيران منذ 24 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 55 دقيقة
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية أجهضت السلام.. وسندافع عن سيادتنا ووحدة أراضينا
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية أجهضت السلام.. وسندافع عن سيادتنا ووحدة أراضينا
إيران منذ ساعة
المقاومة الإسلامية في العراق: نرفض زيارة وفد حكومي عراقي لواشنطن التي ترتكب المجازر
المقاومة الإسلامية في العراق: نرفض زيارة وفد حكومي عراقي لواشنطن التي ترتكب المجازر
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة