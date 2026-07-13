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إيران

الحرس الثوري: هاجمنا مستودعات صاروخية ومخازن وقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن
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إيران

الحرس الثوري: هاجمنا مستودعات صاروخية ومخازن وقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن

2026-07-13 06:57
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توجّه الحرس الثوري الإسلامي إلى الشعب الإيراني بالبيان الآتي: 

بسم الله قاصم الجبارين
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ﴾

يا شعب إيران البطل؛

إن خطواتكم الراسخة، وحضوركم في الميدان على مدى 135 يومًا وليلة، والتشييع غير المسبوق في التاريخ الذي سطرتموه أنتم والشعب العراقي الشريف، قد أدهشت العالم، وشدت من عزيمة مجاهدي الإسلام، وأربكت الشيطان الأكبر وأصابته بالهلع، وهو يلجأ إلى أي عمل لتعويض هذه الهزيمة الكبرى.

في الليلة الماضية، وعلى إثر عملية القوة البحرية التابعة لحرس الثورة لوقف سفينتين مخالفتين كانتا قد أطفأتا أنظمتهما وسلكتا مسارًا غير قانوني، وعرّضتا الملاحة البحرية في مضيق هرمز للخطر، كشف الجيش الأميركي قاتل الأطفال، الذي كان هو نفسه المحرّض على هذه التحركات غير القانونية والخطيرة، مرة أخرى عن طبيعته الوحشية، من خلال اعتدائه على القواعد الساحلية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي المرحلة الأولى من الرد على هذه الاعتداءات، أضرم مجاهدو الإسلام الغيارى النار، بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في عدة مستودعات صاروخية كبيرة ومخازن وقود بقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.

ولا تزال عملية الرد بالمثل التي ينفذها المجاهدون مستمرة، وستُعرض نتائجها على حضراتكم في البيانات اللاحقة.

الكلمات المفتاحية
الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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